Judiciaire

Tribunal de Villefranche : faute avouée complètement pardonnée pour le voleur d'un portefeuille

Tribunal de Villefranche : faute avouée complètement pardonnée pour le voleur d'un portefeuille

Un homme de 26 ans a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône après avoir utilisé la carte bancaire d’un client ayant oublié son portefeuille sur un stand de marché. Il n'a toutefois pas écopé de peine.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a reconnu coupable un homme de 26 ans pour avoir utilisé la carte bancaire d’un client lors du marché du Val-d’Oingt, en septembre dernier.

La victime avait oublié son portefeuille sur un stand du marché où travaillait le prévenu aux côtés de son père forain. Avant de pouvoir faire opposition sur sa carte, plusieurs achats avaient déjà été réalisés malgré lui dans le village du Beaujolais, notamment des paquets de cigarettes.

Grâce aux images de vidéosurveillance des commerces concernés, le suspect était identifié et interpellé par les gendarmes.

Lors de son audition et du procès à Villefranche, le jeune homme a sorti une explication peu crédible : il aurait rendu service à un mineur qui voulait acheter des cigarettes. C'est ce dernier qui lui aurait confié la carte bancaire.

Mais le prévenu de mauvaise foi avait réalisé une action qui a suffi à convaincre les juges caladois de l'absoudre, ou presque. En effet, il avait immédiatement remboursé la victime du montant utilisé pour les achats, ainsi que des 20 euros en liquide qu'il avait prélevés.

Reconnu coupable, le forain a toutefois bénéficié d'une dispense de peine.

22 commentaires
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Bl74 le 14/05/2026 à 15:21

Ils auraient au moins pu lui filer une médaille...

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mauvaise pioche le 14/05/2026 à 15:00
Deux poids deux mesures a écrit le 14/05/2026 à 12h20

Et ça vitupère devant ce commerçant malhonnête....
et ça passe tout au commerçant malhonnête (construction illégale) pour qui on a fait dévier un site propre de Bus au détriment de l'intérêt général (y compris au détriment des automobilistes et de l'accessibilité de Lyon)...

j’ai rien compris…

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Psb 1846 le 14/05/2026 à 14:42

Dans ce cas, au vu du verdict, y'avait pas besoin de procès.

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Clément05 le 14/05/2026 à 13:47
laya a écrit le 14/05/2026 à 09h52

ç'à ne rapporte rien de voler.Il y a quinze jours,l'homme de ménage de notre immeuble avait trouver un porte feuille avec carte vitale,d'identité ,bancaire,etc...Il me l'avait montré,sidéré.Je l'ai accompagné jusqu'à la porte du propriétaire du portefeuille,qui était resté sans voix.Trois jours après,un jeune marchait loin devant moi dans un rue casi déserte,et il avait voulu prendre un mouchoir quand des billets de cinquante euros sont sortis de sa poche.J'avais ramasser les billets et j'avais beau l'appeler,il n'entendait rien car il avait un casque audio sur les oreilles,et il marchait plus vite que moi.Une voiture s'était arrêtée et le conducteur lui parlait quand j'ai pu le rejoindre,et lui rendre ses billets.Je les aurais garder,je me serais sentie mal.

Merci à vous. Vous n’êtes pas seule mais on doute parfois d’être encore une majorité. Vous lire restaure un peu de confiance en cette société. Ne changez pas.

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Justice mon c... le 14/05/2026 à 13:39

Une justice complètement inutile.

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oui-oui le 14/05/2026 à 12:31
titeuf69 a écrit le 14/05/2026 à 09h15

On posera la question au final de l'utilité des "juges".
Si tous les délinquants sont exemptés de peines, ou si parfois ils sont condamnés par un juge mais que le collègue juge aux libertés libère le condamné on a donc une grosse partie du système inutile.

Ici un "petit vol" mais bon en ce moment dans l'actualité on apprend qu'on libère sans surveillance des pédophiles aussi... comme quoi nos juges sont très conciliants avec la délinquance même sexuelle (conciliant avec certains, sévères avec d'autres)... faut pas être policier accusé par un délinquant de violence policière car il est fort à parier que le juge sera intraitable.

Ne pas vouloir voir qu'il y a un problème quelquepart c'est être dans le déni... et il ne faut pas demander à la justice de s'auto-analyser et s'auto-réformer car on est un vieux pays de corporatisme qui fait que tout est sclérosé.

Il faut une commission d' enquête parlementaire pour examiner la nature de l' enseignement ( et de l' endoctrinement ? ) dispensé à l' École Nationale de la Magistrature.

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Deux poids deux mesures le 14/05/2026 à 12:20

Et ça vitupère devant ce commerçant malhonnête....
et ça passe tout au commerçant malhonnête (construction illégale) pour qui on a fait dévier un site propre de Bus au détriment de l'intérêt général (y compris au détriment des automobilistes et de l'accessibilité de Lyon)...

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Jugement le 14/05/2026 à 12:03

Une justice complaisante ne va pas dans le sens du respect des autres. Vive l'IA qui permettra de sanctionner sans a priori.

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Parponnes le 14/05/2026 à 11:20

Voilà qui va certainement le dissuader de récidiver. Si vol, remboursement de ce qui a été volé *10...

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CQQFD69! le 14/05/2026 à 10:47

"Reconnu coupable, le forain a toutefois bénéficié d'une dispense de peine."
Bravo l' in-justice ! Quel bel exemple pour les jeunes, les adultes en devenir. Une amende d'au moins le montant du préjudice. En réalité pour dissuader le "publique" de reproduire cet acte malveillant, une amende de 3 fois le préjudice aurait été compréhensible puisqu'il s'agit de vol.

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Solidarité 69 le 14/05/2026 à 10:33

La nouvelle France by LFI, acquittement général.

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oui mais là le 14/05/2026 à 10:19
bolkian a écrit le 14/05/2026 à 09h46

Donc si je comprends bien LyonMag, vous vous insufflez contre l'absence de sanction à chaque fois qu'un acte moralement répréhensible est commis ?
Et si on proposait de punir les journalistes dès qu'il y a un mensonge dans un article, seriez-vous aussi enthousiastes ? Hmm ?

Un peu à coté de la plaque non ? ?

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Mr Pabien le 14/05/2026 à 10:10

Mauvais signal.

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 10:07
laya a écrit le 14/05/2026 à 09h52

ç'à ne rapporte rien de voler.Il y a quinze jours,l'homme de ménage de notre immeuble avait trouver un porte feuille avec carte vitale,d'identité ,bancaire,etc...Il me l'avait montré,sidéré.Je l'ai accompagné jusqu'à la porte du propriétaire du portefeuille,qui était resté sans voix.Trois jours après,un jeune marchait loin devant moi dans un rue casi déserte,et il avait voulu prendre un mouchoir quand des billets de cinquante euros sont sortis de sa poche.J'avais ramasser les billets et j'avais beau l'appeler,il n'entendait rien car il avait un casque audio sur les oreilles,et il marchait plus vite que moi.Une voiture s'était arrêtée et le conducteur lui parlait quand j'ai pu le rejoindre,et lui rendre ses billets.Je les aurais garder,je me serais sentie mal.

Vous avez rendu de l'argent à un dealer ?
Bravo ;-)

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laya le 14/05/2026 à 09:52

ç'à ne rapporte rien de voler.Il y a quinze jours,l'homme de ménage de notre immeuble avait trouver un porte feuille avec carte vitale,d'identité ,bancaire,etc...Il me l'avait montré,sidéré.Je l'ai accompagné jusqu'à la porte du propriétaire du portefeuille,qui était resté sans voix.Trois jours après,un jeune marchait loin devant moi dans un rue casi déserte,et il avait voulu prendre un mouchoir quand des billets de cinquante euros sont sortis de sa poche.J'avais ramasser les billets et j'avais beau l'appeler,il n'entendait rien car il avait un casque audio sur les oreilles,et il marchait plus vite que moi.Une voiture s'était arrêtée et le conducteur lui parlait quand j'ai pu le rejoindre,et lui rendre ses billets.Je les aurais garder,je me serais sentie mal.

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oh là là le 14/05/2026 à 09:48

La ville porte vraiment bien son nom , c'est vraiment cool !

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bolkian le 14/05/2026 à 09:46

Donc si je comprends bien LyonMag, vous vous insufflez contre l'absence de sanction à chaque fois qu'un acte moralement répréhensible est commis ?
Et si on proposait de punir les journalistes dès qu'il y a un mensonge dans un article, seriez-vous aussi enthousiastes ? Hmm ?

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saco697 le 14/05/2026 à 09:44

comme ça il a compris qu on peut tout faire et si on dit pardon on risque rien … il peut continuer tranquille…. sauf s il vole la carte d un juge car là les juges ne lui feront pas de cadeau … tout est permis mais pas de les mettre en cause

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 09:26

C'est une plaisanterie une fois de plus à Villefranche ? Abusent-ils du beaujolpif ?
Comment voulez-vous dissuader des voleurs potentiels avec ce type de jugement ??

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bassta le 14/05/2026 à 09:15

c'est bien, le sans-contact,quand on trouve une carte bancaire !

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titeuf69 le 14/05/2026 à 09:15

On posera la question au final de l'utilité des "juges".
Si tous les délinquants sont exemptés de peines, ou si parfois ils sont condamnés par un juge mais que le collègue juge aux libertés libère le condamné on a donc une grosse partie du système inutile.

Ici un "petit vol" mais bon en ce moment dans l'actualité on apprend qu'on libère sans surveillance des pédophiles aussi... comme quoi nos juges sont très conciliants avec la délinquance même sexuelle (conciliant avec certains, sévères avec d'autres)... faut pas être policier accusé par un délinquant de violence policière car il est fort à parier que le juge sera intraitable.

Ne pas vouloir voir qu'il y a un problème quelquepart c'est être dans le déni... et il ne faut pas demander à la justice de s'auto-analyser et s'auto-réformer car on est un vieux pays de corporatisme qui fait que tout est sclérosé.

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Catalan le 14/05/2026 à 09:05

Bingo,on est bien a l ONG de Villefranche

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