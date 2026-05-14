Tribunal de Villefranche : faute avouée complètement pardonnée pour le voleur d'un portefeuille

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a reconnu coupable un homme de 26 ans pour avoir utilisé la carte bancaire d’un client lors du marché du Val-d’Oingt, en septembre dernier.

La victime avait oublié son portefeuille sur un stand du marché où travaillait le prévenu aux côtés de son père forain. Avant de pouvoir faire opposition sur sa carte, plusieurs achats avaient déjà été réalisés malgré lui dans le village du Beaujolais, notamment des paquets de cigarettes.

Grâce aux images de vidéosurveillance des commerces concernés, le suspect était identifié et interpellé par les gendarmes.

Lors de son audition et du procès à Villefranche, le jeune homme a sorti une explication peu crédible : il aurait rendu service à un mineur qui voulait acheter des cigarettes. C'est ce dernier qui lui aurait confié la carte bancaire.

Mais le prévenu de mauvaise foi avait réalisé une action qui a suffi à convaincre les juges caladois de l'absoudre, ou presque. En effet, il avait immédiatement remboursé la victime du montant utilisé pour les achats, ainsi que des 20 euros en liquide qu'il avait prélevés.

Reconnu coupable, le forain a toutefois bénéficié d'une dispense de peine.