Tribunal de Villefranche : faute avouée complètement pardonnée pour le voleur d'un portefeuille

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a reconnu coupable un homme de 26 ans pour avoir utilisé la carte bancaire d’un client lors du marché du Val-d’Oingt, en septembre dernier.
La victime avait oublié son portefeuille sur un stand du marché où travaillait le prévenu aux côtés de son père forain. Avant de pouvoir faire opposition sur sa carte, plusieurs achats avaient déjà été réalisés malgré lui dans le village du Beaujolais, notamment des paquets de cigarettes.
Grâce aux images de vidéosurveillance des commerces concernés, le suspect était identifié et interpellé par les gendarmes.
Lors de son audition et du procès à Villefranche, le jeune homme a sorti une explication peu crédible : il aurait rendu service à un mineur qui voulait acheter des cigarettes. C'est ce dernier qui lui aurait confié la carte bancaire.
Mais le prévenu de mauvaise foi avait réalisé une action qui a suffi à convaincre les juges caladois de l'absoudre, ou presque. En effet, il avait immédiatement remboursé la victime du montant utilisé pour les achats, ainsi que des 20 euros en liquide qu'il avait prélevés.
Reconnu coupable, le forain a toutefois bénéficié d'une dispense de peine.
Ils auraient au moins pu lui filer une médaille...Signaler Répondre
j’ai rien compris…Signaler Répondre
Dans ce cas, au vu du verdict, y'avait pas besoin de procès.Signaler Répondre
Merci à vous. Vous n’êtes pas seule mais on doute parfois d’être encore une majorité. Vous lire restaure un peu de confiance en cette société. Ne changez pas.Signaler Répondre
Une justice complètement inutile.Signaler Répondre
Il faut une commission d' enquête parlementaire pour examiner la nature de l' enseignement ( et de l' endoctrinement ? ) dispensé à l' École Nationale de la Magistrature.Signaler Répondre
Et ça vitupère devant ce commerçant malhonnête....Signaler Répondre
et ça passe tout au commerçant malhonnête (construction illégale) pour qui on a fait dévier un site propre de Bus au détriment de l'intérêt général (y compris au détriment des automobilistes et de l'accessibilité de Lyon)...
Une justice complaisante ne va pas dans le sens du respect des autres. Vive l'IA qui permettra de sanctionner sans a priori.Signaler Répondre
Voilà qui va certainement le dissuader de récidiver. Si vol, remboursement de ce qui a été volé *10...Signaler Répondre
"Reconnu coupable, le forain a toutefois bénéficié d'une dispense de peine."Signaler Répondre
Bravo l' in-justice ! Quel bel exemple pour les jeunes, les adultes en devenir. Une amende d'au moins le montant du préjudice. En réalité pour dissuader le "publique" de reproduire cet acte malveillant, une amende de 3 fois le préjudice aurait été compréhensible puisqu'il s'agit de vol.
La nouvelle France by LFI, acquittement général.Signaler Répondre
Un peu à coté de la plaque non ? ?Signaler Répondre
Mauvais signal.Signaler Répondre
Vous avez rendu de l'argent à un dealer ?Signaler Répondre
Bravo ;-)
ç'à ne rapporte rien de voler.Il y a quinze jours,l'homme de ménage de notre immeuble avait trouver un porte feuille avec carte vitale,d'identité ,bancaire,etc...Il me l'avait montré,sidéré.Je l'ai accompagné jusqu'à la porte du propriétaire du portefeuille,qui était resté sans voix.Trois jours après,un jeune marchait loin devant moi dans un rue casi déserte,et il avait voulu prendre un mouchoir quand des billets de cinquante euros sont sortis de sa poche.J'avais ramasser les billets et j'avais beau l'appeler,il n'entendait rien car il avait un casque audio sur les oreilles,et il marchait plus vite que moi.Une voiture s'était arrêtée et le conducteur lui parlait quand j'ai pu le rejoindre,et lui rendre ses billets.Je les aurais garder,je me serais sentie mal.Signaler Répondre
La ville porte vraiment bien son nom , c'est vraiment cool !Signaler Répondre
Donc si je comprends bien LyonMag, vous vous insufflez contre l'absence de sanction à chaque fois qu'un acte moralement répréhensible est commis ?Signaler Répondre
Et si on proposait de punir les journalistes dès qu'il y a un mensonge dans un article, seriez-vous aussi enthousiastes ? Hmm ?
comme ça il a compris qu on peut tout faire et si on dit pardon on risque rien … il peut continuer tranquille…. sauf s il vole la carte d un juge car là les juges ne lui feront pas de cadeau … tout est permis mais pas de les mettre en causeSignaler Répondre
C'est une plaisanterie une fois de plus à Villefranche ? Abusent-ils du beaujolpif ?Signaler Répondre
Comment voulez-vous dissuader des voleurs potentiels avec ce type de jugement ??
c'est bien, le sans-contact,quand on trouve une carte bancaire !Signaler Répondre
On posera la question au final de l'utilité des "juges".Signaler Répondre
Si tous les délinquants sont exemptés de peines, ou si parfois ils sont condamnés par un juge mais que le collègue juge aux libertés libère le condamné on a donc une grosse partie du système inutile.
Ici un "petit vol" mais bon en ce moment dans l'actualité on apprend qu'on libère sans surveillance des pédophiles aussi... comme quoi nos juges sont très conciliants avec la délinquance même sexuelle (conciliant avec certains, sévères avec d'autres)... faut pas être policier accusé par un délinquant de violence policière car il est fort à parier que le juge sera intraitable.
Ne pas vouloir voir qu'il y a un problème quelquepart c'est être dans le déni... et il ne faut pas demander à la justice de s'auto-analyser et s'auto-réformer car on est un vieux pays de corporatisme qui fait que tout est sclérosé.
Bingo,on est bien a l ONG de VillefrancheSignaler Répondre