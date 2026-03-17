Poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard, Lyon People relaxé par la justice

Le média était poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard pour un article publié après un accident mortel impliquant deux jeunes à trottinette sur l’avenue Félix-Faure, dans une zone de travaux.
C’est le titre qui posait problème au maire de Lyon et au président de la Métropole : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience".
Lors de l’audience, Grégory Doucet et Bruno Bernard avaient chacun réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts, soit 20 000 euros au total, sur le volet civil de l’affaire. "Une somme conséquente pour une affaire de ce type", avait observé l’avocat de Lyon People en janvier dernier.
les écolos toujours prêts Emanoell gaspiller la régent public d autant plus que le journal avait raison puisque Doucet interdit à la police municipale de verbaliser les deux roues en infraction même lorsqu ils vous renversent sur le trottoir c est ça que m’a dit un brigadier de la police municipale lorsque ça m est arrivéSignaler Répondre
Ben apparemment ils sont toujours bien au chaud à la mairie...Signaler Répondre
Si j'avais la possibilité d'être financé par l'argent public, j'ai un stock de signalements et de plaintes que j'engagerai qui aurait un bon taux de réussites judiciaires et qui se rembourserait bien au-delà les frais engagés.Signaler Répondre
Dégagez nous ce facho de Doucet !!!!Signaler Répondre
Une burne sans égale......
Il semblerait que la justice ne soit pas d'accord avec vous.Signaler Répondre
Lyonpeople insulte et diffame notre maire depuis 6 ans.Signaler Répondre
Rue89 a enquêté sur les paradis fiscaux de Aulas.
Rien à voir
Est-ce que Doucet va également célébrer la "presse libre et indépendante" comme il l'a fait lorsque Rue89 avait gagné contre Aulas ?Signaler Répondre
La presse libre enfin, contre ces trotskistes qui veulent la museler.Signaler Répondre
Ils ne doivent pas aimer feu les Guignols de l'Info...
Et il en ou avec ces 24 boulets chargé de mission le doudou vert rouge !Signaler Répondre
Quand on paye un avocat avec l'argent du contribuable c'est toujours plus facile de faire des procès inutiles ....Signaler Répondre
Vive la liberté d'expressionSignaler Répondre
En plus des subventions publiques, des postes payés par Nicolas, c est la nouvelle forme d enrichissement des gauchistes n ayant jamais travaille ; encombrer la justice sous des prétextes fallacieux et demander des sous ....toujours fournis par Nicolas.Signaler Répondre
Heureusement, ils sont tellement nuls qu ils perdent souvent..