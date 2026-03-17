Judiciaire

Poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard, Lyon People relaxé par la justice

Poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard, Lyon People relaxé par la justice
Poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard, Lyon People relaxé par la justice - Lyon Mag

La chambre de la presse du tribunal correctionnel de Lyon a rendu sa décision ce mardi, en plein entre-deux tour des élections municipales et métropolitaines, dans l’affaire Lyon People.

Le média était poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard pour un article publié après un accident mortel impliquant deux jeunes à trottinette sur l’avenue Félix-Faure, dans une zone de travaux.

C’est le titre qui posait problème au maire de Lyon et au président de la Métropole : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience".

Lors de l’audience, Grégory Doucet et Bruno Bernard avaient chacun réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts, soit 20 000 euros au total, sur le volet civil de l’affaire. "Une somme conséquente pour une affaire de ce type", avait observé l’avocat de Lyon People en janvier dernier.

Tags :

Lyon People

Bruno Bernard

Grégory Doucet

diffamation

12 commentaires
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saco697 le 17/03/2026 à 16:12

les écolos toujours prêts Emanoell gaspiller la régent public d autant plus que le journal avait raison puisque Doucet interdit à la police municipale de verbaliser les deux roues en infraction même lorsqu ils vous renversent sur le trottoir c est ça que m’a dit un brigadier de la police municipale lorsque ça m est arrivé

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Contribuable69 le 17/03/2026 à 15:38
GLOUGLOU 1er a écrit le 17/03/2026 à 15h03

Et il en ou avec ces 24 boulets chargé de mission le doudou vert rouge !

Ben apparemment ils sont toujours bien au chaud à la mairie...

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Solidarité 69 le 17/03/2026 à 15:33

Si j'avais la possibilité d'être financé par l'argent public, j'ai un stock de signalements et de plaintes que j'engagerai qui aurait un bon taux de réussites judiciaires et qui se rembourserait bien au-delà les frais engagés.

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Bob le 17/03/2026 à 15:32

Dégagez nous ce facho de Doucet !!!!

Une burne sans égale......

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Simple le 17/03/2026 à 15:29
Jean Michel Bagnolas a écrit le 17/03/2026 à 15h19

Lyonpeople insulte et diffame notre maire depuis 6 ans.
Rue89 a enquêté sur les paradis fiscaux de Aulas.
Rien à voir

Il semblerait que la justice ne soit pas d'accord avec vous.

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Jean Michel Bagnolas le 17/03/2026 à 15:19

Lyonpeople insulte et diffame notre maire depuis 6 ans.
Rue89 a enquêté sur les paradis fiscaux de Aulas.
Rien à voir

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Henry Golant le 17/03/2026 à 15:08

Est-ce que Doucet va également célébrer la "presse libre et indépendante" comme il l'a fait lorsque Rue89 avait gagné contre Aulas ?

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Ex Précisions le 17/03/2026 à 15:05

La presse libre enfin, contre ces trotskistes qui veulent la museler.
Ils ne doivent pas aimer feu les Guignols de l'Info...

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GLOUGLOU 1er le 17/03/2026 à 15:03

Et il en ou avec ces 24 boulets chargé de mission le doudou vert rouge !

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LyonDansMonCoeur le 17/03/2026 à 14:59

Quand on paye un avocat avec l'argent du contribuable c'est toujours plus facile de faire des procès inutiles ....

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liberteExpression le 17/03/2026 à 14:50

Vive la liberté d'expression

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Pourfinirlesfindemois..... le 17/03/2026 à 14:47

En plus des subventions publiques, des postes payés par Nicolas, c est la nouvelle forme d enrichissement des gauchistes n ayant jamais travaille ; encombrer la justice sous des prétextes fallacieux et demander des sous ....toujours fournis par Nicolas.
Heureusement, ils sont tellement nuls qu ils perdent souvent..

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