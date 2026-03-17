Poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard, Lyon People relaxé par la justice

Le média était poursuivi en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard pour un article publié après un accident mortel impliquant deux jeunes à trottinette sur l’avenue Félix-Faure, dans une zone de travaux.

C’est le titre qui posait problème au maire de Lyon et au président de la Métropole : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience".

Lors de l’audience, Grégory Doucet et Bruno Bernard avaient chacun réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts, soit 20 000 euros au total, sur le volet civil de l’affaire. "Une somme conséquente pour une affaire de ce type", avait observé l’avocat de Lyon People en janvier dernier.