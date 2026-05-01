Fourvière : un projet immersif à 12 millions d’euros pour raconter 2000 ans d’histoire de Lyon

Un nouveau cap pour Notre-Dame de Fourvière. À Lyon, la Fondation Fourvière lance une campagne de mécénat pour financer un espace immersif dédié à l’histoire du site, prévu à l’horizon 2030.

Baptisé "Espace Découverte", ce futur parcours prendra place sous l’esplanade, sur environ 1000 m², avec une ambition : permettre aux visiteurs de mieux comprendre les 2000 ans d’histoire de la colline, de Lugdunum à aujourd’hui.

Pensé comme une porte d’entrée à la visite, le dispositif proposera une expérience pédagogique et interactive, mêlant scénographie, médiation culturelle et accessibilité.

Le projet s’inscrit dans la continuité du programme de transformation du site mené entre 2016 et 2022, qui a déjà modernisé les espaces d’accueil autour de la basilique.

Mais l’enjeu est aussi financier. Le coût total est estimé à 12 millions d’euros, auxquels s’ajoutent environ 3 millions pour les aménagements extérieurs. À ce stade, 7,8 millions d’euros ont déjà été sécurisés, soit 60% du budget.

L’objectif est désormais de "donner les clés pour comprendre le sens de ce patrimoine" à travers ce nouveau parcours.

Parmi les soutiens annoncés, plusieurs acteurs publics et privés, dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des entreprises locales, participent déjà au financement.

La Fondation appelle désormais entreprises, institutions et particuliers à se mobiliser pour réunir les 3,7 millions d’euros restants, afin de concrétiser ce projet emblématique du patrimoine lyonnais.