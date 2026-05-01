Culture

Fourvière : un projet immersif à 12 millions d’euros pour raconter 2000 ans d’histoire de Lyon

Fourvière : un projet immersif à 12 millions d’euros pour raconter 2000 ans d’histoire de Lyon
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La Fondation Fourvière lance une campagne de financement pour créer un nouvel espace pédagogique sous l’esplanade de la basilique d’ici 2030.

Un nouveau cap pour Notre-Dame de Fourvière. À Lyon, la Fondation Fourvière lance une campagne de mécénat pour financer un espace immersif dédié à l’histoire du site, prévu à l’horizon 2030.

Baptisé "Espace Découverte", ce futur parcours prendra place sous l’esplanade, sur environ 1000 m², avec une ambition : permettre aux visiteurs de mieux comprendre les 2000 ans d’histoire de la colline, de Lugdunum à aujourd’hui.

Pensé comme une porte d’entrée à la visite, le dispositif proposera une expérience pédagogique et interactive, mêlant scénographie, médiation culturelle et accessibilité.

Le projet s’inscrit dans la continuité du programme de transformation du site mené entre 2016 et 2022, qui a déjà modernisé les espaces d’accueil autour de la basilique.

Mais l’enjeu est aussi financier. Le coût total est estimé à 12 millions d’euros, auxquels s’ajoutent environ 3 millions pour les aménagements extérieurs. À ce stade, 7,8 millions d’euros ont déjà été sécurisés, soit 60% du budget.

L’objectif est désormais de "donner les clés pour comprendre le sens de ce patrimoine" à travers ce nouveau parcours.  

Parmi les soutiens annoncés, plusieurs acteurs publics et privés, dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des entreprises locales, participent déjà au financement.

La Fondation appelle désormais entreprises, institutions et particuliers à se mobiliser pour réunir les 3,7 millions d’euros restants, afin de concrétiser ce projet emblématique du patrimoine lyonnais.

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fourviere

30 commentaires
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ancien caviste le 02/05/2026 à 14:35
J6 a écrit le 02/05/2026 à 09h15

Franchement les bouffeurs de curés vous êtes ridicules...c'est notre histoire c'est nos racines. Si c'est pas le cas pour vous fermez la et faites profil bas

Je respecte un projet privé dans un lieu privé !
Mais pas avec une subvention de la région payée par mes impôts , sans aucunes informations pour savoir si ce projet est bien d'intérêt collectif ou réalisé avec une orientation chrétienne ?

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GLOUGLOU 1er le 02/05/2026 à 12:00
CQQFD69! a écrit le 02/05/2026 à 11h28

MERCI pour votre bienveillante charité chrétienne ! D.eu vous le rendra.

Si on ne fait pas jouer l'abattement fiscal on donnera moins !

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CQQFD69! le 02/05/2026 à 11:28
j’ai la solution a écrit le 01/05/2026 à 19h04

si vius n’etes pas d’accord : - vous ne faites pas de don á Fourvière - vous decidez que vous n’y irez pas - vous faites un don à ND des Sans Abri et aux Restos du Coeur (en renonçant à l’abattement fiscal)

MERCI pour votre bienveillante charité chrétienne ! D.eu vous le rendra.

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J6 le 02/05/2026 à 09:15
Un dinar svp a écrit le 01/05/2026 à 14h58

Adresse a l'association des OQTF du Rhône

Franchement les bouffeurs de curés vous êtes ridicules...c'est notre histoire c'est nos racines. Si c'est pas le cas pour vous fermez la et faites profil bas

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mauvaise pioche le 02/05/2026 à 09:04
stpaulien a écrit le 01/05/2026 à 21h50

ils feraient mieux de rembourser les subventions pour les travaux des tours . Quans a amener encore plus de visiteurs à Fourviere, la ville et la métropole peuvent augmenter la fréquence des funiculaires et il y a déjà trop de bus là haut .

Montez-y à pied. Ça permettra d’aérer vos deux neurones.

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Imane Khelif le 01/05/2026 à 22:38
Free Lyon a écrit le 01/05/2026 à 09h05

Un lien pour les dons ?

Faire la manche comme tout le monde il y a pas de honte.

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stpaulien le 01/05/2026 à 21:50

ils feraient mieux de rembourser les subventions pour les travaux des tours . Quans a amener encore plus de visiteurs à Fourviere, la ville et la métropole peuvent augmenter la fréquence des funiculaires et il y a déjà trop de bus là haut .

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j’ai la solution le 01/05/2026 à 19:04
CQQFD69! a écrit le 01/05/2026 à 14h48

12 millions d'Euros, avec tous les musées qu'on possède déjà, et en ces temps de crises, franchement il n'y a pas mieux à faire ? Des familles qui dorment dans la rue, la misère à nos portes et ce manque de respect en les narguant avec ces sommes faramineuses d'argent dépensées pour un musée supplémentaire.

si vius n’etes pas d’accord : - vous ne faites pas de don á Fourvière - vous decidez que vous n’y irez pas - vous faites un don à ND des Sans Abri et aux Restos du Coeur (en renonçant à l’abattement fiscal)

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mauvaise pioche le 01/05/2026 à 18:59
Hippolyte Rameau a écrit le 01/05/2026 à 15h16

Mais que va donc raconter cet espace historique et pédagogique ? Cela va-t-il être un Puy du Fou lyonnais... ? C'est assez inquiétant. Je remarque que cette basilique n'arrête pas de demander des subventions et des dons pour les tours notamment ainsi que pour les espaces extérieurs.

qu’est ce qui est “inquiétant” ?

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ben d'un autre coté le 01/05/2026 à 16:34
CQQFD69! a écrit le 01/05/2026 à 14h48

12 millions d'Euros, avec tous les musées qu'on possède déjà, et en ces temps de crises, franchement il n'y a pas mieux à faire ? Des familles qui dorment dans la rue, la misère à nos portes et ce manque de respect en les narguant avec ces sommes faramineuses d'argent dépensées pour un musée supplémentaire.

500 patates pour des pseudos pistes cyclables c'est pas rien non plus

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Jeeep le 01/05/2026 à 16:19

Personne n’est obligé de donner. Quand tu prends ta bagnole, tu donnes un impôt volontaire à l’État par le biais de la TVA sur l’essence…

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Hippolyte Rameau le 01/05/2026 à 15:16

Mais que va donc raconter cet espace historique et pédagogique ? Cela va-t-il être un Puy du Fou lyonnais... ? C'est assez inquiétant. Je remarque que cette basilique n'arrête pas de demander des subventions et des dons pour les tours notamment ainsi que pour les espaces extérieurs.

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Grand gognand le 01/05/2026 à 15:14
CQQFD69! a écrit le 01/05/2026 à 14h48

12 millions d'Euros, avec tous les musées qu'on possède déjà, et en ces temps de crises, franchement il n'y a pas mieux à faire ? Des familles qui dorment dans la rue, la misère à nos portes et ce manque de respect en les narguant avec ces sommes faramineuses d'argent dépensées pour un musée supplémentaire.

Bien d'accord avec vous...si on peut comprendre la nécessité de demander des aides et des subventions pour faire des travaux d'entretien des tours...créer un nouveau musée est inutile et dispendieux...
La Fondation de Fourvière ne sait plus quoi inventer ...

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ancien caviste le 01/05/2026 à 15:14
Interrogations a écrit le 01/05/2026 à 12h17

Mais les finances de Fourvière sont expliquées quelque part ? Tous les ans ils lancent un appel au don / une tombola (2021) / une grande campagne. Et les dons qu'on fait sur place (je vais à la messe chaque semaine) ils deviennent quoi ? Tous les touristes qui participent également ?
À supposer que l'argent soit bien dépensé, ils font jouer la concurrence et surveillent les factures des prestataires ou bien c'est comme dans le public on paye un devis surfacturé ?

Vos dons à la messe sont reversés au diocèse de l'église catholique romaine...
Mais la Fondation de Fourvière est privée et autonome et elle est propriétaire du site , donc elle gère comme elle entend ses finances.

par contre ce projet manque de précisions, je cite "espace pédagogique" si c'est dans un esprit religieux ? cela doit être précisé ! on peut le comprendre...mais dans ce cas une subvention de la région devient problématique...

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Un dinar svp le 01/05/2026 à 14:58
Le lien a écrit le 01/05/2026 à 10h10

via quel lien peut on faire un don ?

Adresse a l'association des OQTF du Rhône

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CQQFD69! le 01/05/2026 à 14:48

12 millions d'Euros, avec tous les musées qu'on possède déjà, et en ces temps de crises, franchement il n'y a pas mieux à faire ? Des familles qui dorment dans la rue, la misère à nos portes et ce manque de respect en les narguant avec ces sommes faramineuses d'argent dépensées pour un musée supplémentaire.

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Bellota le 01/05/2026 à 14:06

Je crois que Fourvière est le premier site touristique lyonnais
Il est très important de l’entretenir et de susciter un intérêt supplémentaire avec ce projet
Les retombées sont nombreuses pour tous les acteurs économiques de notre ville
Par les temps qui courent il ne faut pas s’en abstenir

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ou peut etre le 01/05/2026 à 14:03
Grand gognand a écrit le 01/05/2026 à 09h35

Concurrence avec le musée Gallo Romain...?

complémentarité intéressante

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ben au moins le 01/05/2026 à 14:02
Interrogations a écrit le 01/05/2026 à 12h17

Mais les finances de Fourvière sont expliquées quelque part ? Tous les ans ils lancent un appel au don / une tombola (2021) / une grande campagne. Et les dons qu'on fait sur place (je vais à la messe chaque semaine) ils deviennent quoi ? Tous les touristes qui participent également ?
À supposer que l'argent soit bien dépensé, ils font jouer la concurrence et surveillent les factures des prestataires ou bien c'est comme dans le public on paye un devis surfacturé ?

une assoce qui n'est pas gavées de subventions publiques (70 milliards par an ...) ; après , se soucier de la bonne tenue des compte est tout a fait légitime ; les associations déposent leurs comptes et le CR de leur assemblée générale annuellement en préfecture ; c'est théoriquement obligatoire ; mais avec 1,5 millions d'associations officiellement recensés comme actives , la qualité et l’efficacité des contrôles risque d’être très ' light ' ...

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Interrogations le 01/05/2026 à 12:17

Mais les finances de Fourvière sont expliquées quelque part ? Tous les ans ils lancent un appel au don / une tombola (2021) / une grande campagne. Et les dons qu'on fait sur place (je vais à la messe chaque semaine) ils deviennent quoi ? Tous les touristes qui participent également ?
À supposer que l'argent soit bien dépensé, ils font jouer la concurrence et surveillent les factures des prestataires ou bien c'est comme dans le public on paye un devis surfacturé ?

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moi le 01/05/2026 à 10:42
Free Lyon a écrit le 01/05/2026 à 09h05

Un lien pour les dons ?

mon rib??

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Lug ! le 01/05/2026 à 10:14
Grand gognand a écrit le 01/05/2026 à 09h35

Concurrence avec le musée Gallo Romain...?

Complémentaire !

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Catalan le 01/05/2026 à 10:12

il n'y a paraît il pas d argent pour la réfection des tours et on a fait appel aux dons.Maintenant on envisage un projet a 12M ,plus 3 M pour les extérieurs. Quand on sait que les budgets ne sont jamais respectés , ça interroge .

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Le lien le 01/05/2026 à 10:10

via quel lien peut on faire un don ?

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personne le 01/05/2026 à 09:57
Grand gognand a écrit le 01/05/2026 à 09h35

Concurrence avec le musée Gallo Romain...?

ne semble vouloir se poser cette EVIDENTE question!

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Ex Précisions le 01/05/2026 à 09:44

Doucet et Sarselli ne participent pas aux 15 M€ ?

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Grand gognand le 01/05/2026 à 09:35

Concurrence avec le musée Gallo Romain...?

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jetro le 01/05/2026 à 09:06

très bien et qu’on arrête de financer des asssociations qui servent à rien on trouvera encore plus de budget

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Free Lyon le 01/05/2026 à 09:05

Un lien pour les dons ?

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