Fourvière : un projet immersif à 12 millions d’euros pour raconter 2000 ans d’histoire de Lyon

Un nouveau cap pour Notre-Dame de Fourvière. À Lyon, la Fondation Fourvière lance une campagne de mécénat pour financer un espace immersif dédié à l’histoire du site, prévu à l’horizon 2030.
Baptisé "Espace Découverte", ce futur parcours prendra place sous l’esplanade, sur environ 1000 m², avec une ambition : permettre aux visiteurs de mieux comprendre les 2000 ans d’histoire de la colline, de Lugdunum à aujourd’hui.
Pensé comme une porte d’entrée à la visite, le dispositif proposera une expérience pédagogique et interactive, mêlant scénographie, médiation culturelle et accessibilité.
Le projet s’inscrit dans la continuité du programme de transformation du site mené entre 2016 et 2022, qui a déjà modernisé les espaces d’accueil autour de la basilique.
Mais l’enjeu est aussi financier. Le coût total est estimé à 12 millions d’euros, auxquels s’ajoutent environ 3 millions pour les aménagements extérieurs. À ce stade, 7,8 millions d’euros ont déjà été sécurisés, soit 60% du budget.
L’objectif est désormais de "donner les clés pour comprendre le sens de ce patrimoine" à travers ce nouveau parcours.
Parmi les soutiens annoncés, plusieurs acteurs publics et privés, dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des entreprises locales, participent déjà au financement.
La Fondation appelle désormais entreprises, institutions et particuliers à se mobiliser pour réunir les 3,7 millions d’euros restants, afin de concrétiser ce projet emblématique du patrimoine lyonnais.
Je respecte un projet privé dans un lieu privé !Signaler Répondre
Mais pas avec une subvention de la région payée par mes impôts , sans aucunes informations pour savoir si ce projet est bien d'intérêt collectif ou réalisé avec une orientation chrétienne ?
Si on ne fait pas jouer l'abattement fiscal on donnera moins !Signaler Répondre
MERCI pour votre bienveillante charité chrétienne ! D.eu vous le rendra.Signaler Répondre
Franchement les bouffeurs de curés vous êtes ridicules...c'est notre histoire c'est nos racines. Si c'est pas le cas pour vous fermez la et faites profil basSignaler Répondre
Montez-y à pied. Ça permettra d’aérer vos deux neurones.Signaler Répondre
Faire la manche comme tout le monde il y a pas de honte.Signaler Répondre
ils feraient mieux de rembourser les subventions pour les travaux des tours . Quans a amener encore plus de visiteurs à Fourviere, la ville et la métropole peuvent augmenter la fréquence des funiculaires et il y a déjà trop de bus là haut .Signaler Répondre
si vius n’etes pas d’accord : - vous ne faites pas de don á Fourvière - vous decidez que vous n’y irez pas - vous faites un don à ND des Sans Abri et aux Restos du Coeur (en renonçant à l’abattement fiscal)Signaler Répondre
qu’est ce qui est “inquiétant” ?Signaler Répondre
500 patates pour des pseudos pistes cyclables c'est pas rien non plusSignaler Répondre
Personne n’est obligé de donner. Quand tu prends ta bagnole, tu donnes un impôt volontaire à l’État par le biais de la TVA sur l’essence…Signaler Répondre
Mais que va donc raconter cet espace historique et pédagogique ? Cela va-t-il être un Puy du Fou lyonnais... ? C'est assez inquiétant. Je remarque que cette basilique n'arrête pas de demander des subventions et des dons pour les tours notamment ainsi que pour les espaces extérieurs.Signaler Répondre
Bien d'accord avec vous...si on peut comprendre la nécessité de demander des aides et des subventions pour faire des travaux d'entretien des tours...créer un nouveau musée est inutile et dispendieux...Signaler Répondre
La Fondation de Fourvière ne sait plus quoi inventer ...
Vos dons à la messe sont reversés au diocèse de l'église catholique romaine...Signaler Répondre
Mais la Fondation de Fourvière est privée et autonome et elle est propriétaire du site , donc elle gère comme elle entend ses finances.
par contre ce projet manque de précisions, je cite "espace pédagogique" si c'est dans un esprit religieux ? cela doit être précisé ! on peut le comprendre...mais dans ce cas une subvention de la région devient problématique...
Adresse a l'association des OQTF du RhôneSignaler Répondre
12 millions d'Euros, avec tous les musées qu'on possède déjà, et en ces temps de crises, franchement il n'y a pas mieux à faire ? Des familles qui dorment dans la rue, la misère à nos portes et ce manque de respect en les narguant avec ces sommes faramineuses d'argent dépensées pour un musée supplémentaire.Signaler Répondre
Je crois que Fourvière est le premier site touristique lyonnaisSignaler Répondre
Il est très important de l’entretenir et de susciter un intérêt supplémentaire avec ce projet
Les retombées sont nombreuses pour tous les acteurs économiques de notre ville
Par les temps qui courent il ne faut pas s’en abstenir
complémentarité intéressanteSignaler Répondre
une assoce qui n'est pas gavées de subventions publiques (70 milliards par an ...) ; après , se soucier de la bonne tenue des compte est tout a fait légitime ; les associations déposent leurs comptes et le CR de leur assemblée générale annuellement en préfecture ; c'est théoriquement obligatoire ; mais avec 1,5 millions d'associations officiellement recensés comme actives , la qualité et l’efficacité des contrôles risque d’être très ' light ' ...Signaler Répondre
Mais les finances de Fourvière sont expliquées quelque part ? Tous les ans ils lancent un appel au don / une tombola (2021) / une grande campagne. Et les dons qu'on fait sur place (je vais à la messe chaque semaine) ils deviennent quoi ? Tous les touristes qui participent également ?Signaler Répondre
À supposer que l'argent soit bien dépensé, ils font jouer la concurrence et surveillent les factures des prestataires ou bien c'est comme dans le public on paye un devis surfacturé ?
mon rib??Signaler Répondre
Complémentaire !Signaler Répondre
https://www.fourviere.org/fr/soutenir-le-projet-de-lespace-decouverte-de-fourviere/Signaler Répondre
il n'y a paraît il pas d argent pour la réfection des tours et on a fait appel aux dons.Maintenant on envisage un projet a 12M ,plus 3 M pour les extérieurs. Quand on sait que les budgets ne sont jamais respectés , ça interroge .Signaler Répondre
via quel lien peut on faire un don ?Signaler Répondre
ne semble vouloir se poser cette EVIDENTE question!Signaler Répondre
Doucet et Sarselli ne participent pas aux 15 M€ ?Signaler Répondre
Concurrence avec le musée Gallo Romain...?Signaler Répondre
très bien et qu’on arrête de financer des asssociations qui servent à rien on trouvera encore plus de budgetSignaler Répondre
Un lien pour les dons ?Signaler Répondre