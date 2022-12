Lyon : la cérémonie du couronnement de la Vierge Marie de Fourvière se tiendra ce jeudi soir

Cinq ans après le vol de la première couronne, la Vierge Marie de Fourvière sera de nouveau couronnée ce jeudi soir.

La Vierge Marie de Fourvière va recevoir une nouvelle couronne, près de 5 ans après que la première a été dérobée. Les Lyonnais ont eu l’occasion d’admirer de près ce qui ornera la tête de la Vierge Marie dans quelques heures. Elle était exposée au chœur de la crypte de la basilique entre les 25 et 30 novembre.

Réalisée par l’orfèvre Goudji, elle est constituée d’argent et non d’or. Un métal préféré par l’artiste pour que la couronne s’allie du mieux possible au marbre blanc de la statue et qu’elle s’intègre du mieux possible au halo doré qui va l’entourer. "On ne vit cela qu’une seule fois durant son existence ou dans un siècle, c’est très symbolique. Il faut prendre la mesure de l’importance de cet évènement" confiait jeudi dernier, Manuelle-Anne Renault, chargée du musée de Fourvière, lors de la présentation de la nouvelle couronne à la presse.

Si la cérémonie du couronnement de la Vierge de Fourvière débutera à 18h30 par une messe et sera suivie par une bénédiction de la crèche des Lyonnais à la crypte, une illumination du "Merci Marie" ainsi qu’un feu d’artifice aura lieu sur l’esplanade dès 18h.