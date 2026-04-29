Lyon : il dérobait l’argent des dons à Fourvière, son mode opératoire découvert

Les policiers du Rhône sont intervenus ce mardi 28 avril 2026 à la Basilique de Fourvière pour un vol d’argent signalé dans l’un des troncs de l’édifice religieux.

Alertés par le service de sécurité du site, les fonctionnaires ont rapidement obtenu un signalement précis de l’auteur présumé ainsi que sa direction de fuite. Grâce à cette réactivité, les recherches ont permis de localiser un suspect peu de temps après, à proximité de l’église Saint-Georges, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Lors de son interpellation, l’individu était en possession d’un sac contenant des espèces ainsi que plusieurs règles. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait utilisé "une règle souple pour extraire les pièces du tronc".

Âgé de 52 ans et "défavorablement connu des services de police", l’homme a été placé en garde à vue. Les investigations ont également permis d’établir qu’il serait coutumier de ce type de faits au sein même de la basilique.

Le montant exact du préjudice reste inconnu, les sommes dérobées correspondant à des dons. L’argent retrouvé ce jour-là a été restitué à la basilique. Le responsable de la sécurité a par ailleurs déposé plainte.

Lors de son audition, le suspect a nié les faits. Il devait être présenté au parquet de Lyon ce mercredi 29 avril 2026 dans le cadre d’une comparution immédiate.