L’audience s’est achevée tardivement, mardi 21 janvier, peu avant 20h30, devant la chambre de la presse du tribunal correctionnel de Lyon. En cause : un article publié par Lyon People le 16 février dernier, après un accident mortel impliquant deux jeunes à trottinette sur l’avenue Félix-Faure, dans une zone de travaux. Le titre : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience".
Un titre jugé diffamatoire par le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la Métropole, Bruno Bernard, tous deux parties civiles dans ce dossier. À la barre, les débats étaient "très juridiques" reconnait la défense.
En effet, pour Me Jean-Pierre Stouls, avocat de Marco Polisson, rédacteur en chef de Lyon People et prévenu dans cette affaire, le cœur du dossier repose sur la qualification même du titre incriminé. "Il a été reconnu que le premier fait reproché comme diffamatoire, était le titre", rappelle-t-il, avant d’exposer sa ligne de défense : "Sauf que pour moi, ce titre n’est pas diffamatoire."
L’avocat a développé la notion d’"excuse de vérité", pilier du droit de la presse, tout en soulignant ses limites dans ce dossier précis. "À partir du moment où on ne peut pas rapporter la preuve d’un fait qui, par nature, est impossible à prouver, il ne peut pas y avoir diffamation", soutient-il.
Selon lui, évoquer un "poids sur la conscience" relève du ressenti et non d’un fait matériel : "C’est un sentiment. Comment voulez-vous aller percer la conscience intime de Grégory Doucet ou de Bruno Bernard ?"
Une analyse assimilée à un "jugement de valeur d’ordre moral", déjà reconnu par la jurisprudence. "J’ai senti le tribunal très intéressé par cette notion", confie Me Stouls à l’issue de l’audience.
Une accusation de trafic d’influence contestée
Un second grief a été soutenu par me Étienne Tête, avocat des parties civiles. Ce dernier a pointé un passage de l’article publié par Lyon People. Le média écrivait notamment : "Ne comptez pas trop sur la justice lyonnaise pour impliquer les Verts. Celle-là même qui innocente les vendeuses de soupe médiatique du musée des Beaux-Arts (avant un piteux et ridicule rétropédalage, […]), les activistes bloqueurs d’autoroute et du périphérique M6 M7. Sans oublier l’impunité des black blocs et des pilleurs du centre-ville lors des manifestations contre la réforme des retraites ou des émeutes Nahel."
Selon l'avocat du maire de Lyon et du président de la Métropole, Lyon People aurait —avec ce passage— laissé entendre que les élus écologistes contrôlaient la justice ou se livraient à du trafic d’influence.
Une lecture fermement rejetée par la défense. "C’est n’importe quoi", a réagi Me Jean-Pierre Stouls.
Le parquet, qui n'est pas à l’initiative des poursuites — il s’agit d’une citation directe des parties civiles — n’a formulé aucune réquisition, un fait assez courant dans ce type d'affaire.
20 000 euros réclamés au prévenu
Sur le volet civil, les demandes ont retenu l’attention. Grégory Doucet et Bruno Bernard ont chacun réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts, soit 20 000 euros au total.
"C’est une somme conséquente pour une affaire de ce type. Des élus auraient pu réclamer un euro symbolique", observe Me Stouls.
Marco Polisson et son magazine seront fixés sur leur sort le 17 mars.
