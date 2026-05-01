Dramatique accident de la route en Ardèche : cinq jeunes Rhodaniens brûlés vifs

A l'arrivée des secours, il était trop tard.
Ce vendredi après-midi, cinq jeunes Rhodaniens ont trouvé la mort dans l'habitacle en feu de leur véhicule.
Quelques instants auparavant, ils avaient fait une sortie de route sur la D270 à Vernosc-lès-Annonay en Ardèche. Après une chute de 20 mètres, un incendie s'était déclaré dans leur voiture qui avait atterri sur les berges de la rivière la Cance, ne laissant aucune chance aux occupants.
Les cinq corps calcinés des victimes âgées de 17 à 20 ans ont été découverts par les pompiers du GRIMP, mobilisés pour atteindre le site difficile d'accès.
"La cellule d’urgence médico-psychologique a été activée. (...) Le préfet de l’Ardèche adresse ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes dans cette épreuve tragique", indique la préfecture locale dans un communiqué, précisant que des haut-fonctionnaires se rendent sur place.
Sincères condoléances aux famillesSignaler Répondre
On leur apprend à conduire en ville mais jamais sur une route de campagne.
Le gaz réfrigérant de la climatisation, le 1234yf, est inflammable.
J'ai des documents qui le prouvent.
Paris, Greg, Yannick, Louis et AntoineSignaler Répondre
Paix à leurs Âmes
Très grande pensée à toutes les familles.
Excès de vitesse, ça ne pardonne pasSignaler Répondre
Ce commentaire était il utile ?Signaler Répondre
je viens de lire certains commentaires que je trouvent quelque peu scandaleux. L' enquete n'est à peine commencée que déjà des lecteurs dénoncent des suspicions malsaines , défaut de maitrise.....etc. C'est déplorable.Signaler Répondre
attention à tes mots ils font plus de mal qu ils ne soulage , même siSignaler Répondre
EXACTSignaler Répondre
Une sortie de route !!!!!!!Signaler Répondre
Sûrement la vitesse et un manque de maîtrise.
Très triste tout de même.
Pensées aux familles !Signaler Répondre
Aucun mot ne peut apaiser ce drame terrible
Nous avons eu tous 20 ans, jeunes, insouciants, à cet âge on se croit invincible !!!
Courage à tous leurs proches
Quelle cruauté .Signaler Répondre
Si jeunes !!!!
Pensée aux familles ..
Qu’ils reposent en paixSignaler Répondre
rip à eux et bcp de courage aux famillesSignaler Répondre
Un tel drame se passe de commentaireSignaler Répondre
J'espère pour eux et leurs familles qu'ils étaient morts avant l'embrasement. Paix à leurs âmes et courage aux familles.Signaler Répondre
Quelle horreur, ça n'arrête pas ces derniers jours.Signaler Répondre
C'est vraiment de la fatalité, y a 4 jours, 4 jeunes sont morts en tapant à vive allure un arbre. Le conducteur possédait son permis depuis 5 jours .Signaler Répondre
Quelle perte humaine, un vrai gaspillage.
Condoléances aux familles.
Des hauts fonctionnaires se rendent sur place .... tout va s'arranger....Signaler Répondre