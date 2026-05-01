Faits Divers

Dramatique accident de la route en Ardèche : cinq jeunes Rhodaniens brûlés vifs

Dramatique accident de la route en Ardèche : cinq jeunes Rhodaniens brûlés vifs

Ce vendredi 1er mai, un accident mortel a eu lieu en Ardèche. Après une sortie de route, une chute et un incendie, cinq Rhodaniens ont été brûlés vifs dans leur voiture.

A l'arrivée des secours, il était trop tard.

Ce vendredi après-midi, cinq jeunes Rhodaniens ont trouvé la mort dans l'habitacle en feu de leur véhicule.

Quelques instants auparavant, ils avaient fait une sortie de route sur la D270 à Vernosc-lès-Annonay en Ardèche. Après une chute de 20 mètres, un incendie s'était déclaré dans leur voiture qui avait atterri sur les berges de la rivière la Cance, ne laissant aucune chance aux occupants.

Les cinq corps calcinés des victimes âgées de 17 à 20 ans ont été découverts par les pompiers du GRIMP, mobilisés pour atteindre le site difficile d'accès.

"La cellule d’urgence médico-psychologique a été activée. (...) Le préfet de l’Ardèche adresse ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes dans cette épreuve tragique", indique la préfecture locale dans un communiqué, précisant que des haut-fonctionnaires se rendent sur place.

17 commentaires
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yves07170 le 03/05/2026 à 07:45

Sincères condoléances aux familles
On leur apprend à conduire en ville mais jamais sur une route de campagne.
Le gaz réfrigérant de la climatisation, le 1234yf, est inflammable.
J'ai des documents qui le prouvent.

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Dz69 le 03/05/2026 à 03:49
L'horreur a écrit le 01/05/2026 à 18h29

J'espère pour eux et leurs familles qu'ils étaient morts avant l'embrasement. Paix à leurs âmes et courage aux familles.

Paris, Greg, Yannick, Louis et Antoine
Paix à leurs Âmes
Très grande pensée à toutes les familles.

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En même temps le 02/05/2026 à 14:10

Excès de vitesse, ça ne pardonne pas

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Jacques20 le 02/05/2026 à 10:48
Ritchie a écrit le 01/05/2026 à 17h56

Des hauts fonctionnaires se rendent sur place .... tout va s'arranger....

Ce commentaire était il utile ?

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kikou le 02/05/2026 à 10:31

je viens de lire certains commentaires que je trouvent quelque peu scandaleux. L' enquete n'est à peine commencée que déjà des lecteurs dénoncent des suspicions malsaines , défaut de maitrise.....etc. C'est déplorable.

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tu as les mots le 02/05/2026 à 09:39
L'horreur a écrit le 01/05/2026 à 18h29

J'espère pour eux et leurs familles qu'ils étaient morts avant l'embrasement. Paix à leurs âmes et courage aux familles.

attention à tes mots ils font plus de mal qu ils ne soulage , même si

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aubenas le 02/05/2026 à 07:58

EXACT

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Gio69 le 02/05/2026 à 05:04

Une sortie de route !!!!!!!
Sûrement la vitesse et un manque de maîtrise.
Très triste tout de même.

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Quelle France le 01/05/2026 à 22:28

Pensées aux familles !
Aucun mot ne peut apaiser ce drame terrible
Nous avons eu tous 20 ans, jeunes, insouciants, à cet âge on se croit invincible !!!
Courage à tous leurs proches

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Bob le 01/05/2026 à 21:39

Quelle cruauté .
Si jeunes !!!!

Pensée aux familles ..

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mirou69 le 01/05/2026 à 19:51

Qu’ils reposent en paix

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rip le 01/05/2026 à 18:45

rip à eux et bcp de courage aux familles

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CPG le 01/05/2026 à 18:45

Un tel drame se passe de commentaire

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L'horreur le 01/05/2026 à 18:29

J'espère pour eux et leurs familles qu'ils étaient morts avant l'embrasement. Paix à leurs âmes et courage aux familles.

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Ex Précisions le 01/05/2026 à 18:28

Quelle horreur, ça n'arrête pas ces derniers jours.

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Calahann le 01/05/2026 à 18:08

C'est vraiment de la fatalité, y a 4 jours, 4 jeunes sont morts en tapant à vive allure un arbre. Le conducteur possédait son permis depuis 5 jours .
Quelle perte humaine, un vrai gaspillage.
Condoléances aux familles.

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Ritchie le 01/05/2026 à 17:56

Des hauts fonctionnaires se rendent sur place .... tout va s'arranger....

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