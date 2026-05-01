Dramatique accident de la route en Ardèche : cinq jeunes Rhodaniens brûlés vifs

A l'arrivée des secours, il était trop tard.

Ce vendredi après-midi, cinq jeunes Rhodaniens ont trouvé la mort dans l'habitacle en feu de leur véhicule.

Quelques instants auparavant, ils avaient fait une sortie de route sur la D270 à Vernosc-lès-Annonay en Ardèche. Après une chute de 20 mètres, un incendie s'était déclaré dans leur voiture qui avait atterri sur les berges de la rivière la Cance, ne laissant aucune chance aux occupants.

Les cinq corps calcinés des victimes âgées de 17 à 20 ans ont été découverts par les pompiers du GRIMP, mobilisés pour atteindre le site difficile d'accès.

"La cellule d’urgence médico-psychologique a été activée. (...) Le préfet de l’Ardèche adresse ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes dans cette épreuve tragique", indique la préfecture locale dans un communiqué, précisant que des haut-fonctionnaires se rendent sur place.