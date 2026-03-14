Fuite de gaz à Givors : l’A47 fermée dans les deux sens, trains interrompus entre Lyon et Saint-Étienne

Ce samedi 14 mars, aux alentours de 17 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Givors, impasse Platière, après le signalement d’odeurs suspectes à proximité de l’autoroute A47, qui relie Lyon à Saint-Étienne.

Sur place, plusieurs engins de secours ont été engagés. Entre cinq et six camions de pompiers ont été mobilisés pour sécuriser le secteur aux côtés des équipes de GRDF. Les investigations ont rapidement permis de confirmer une fuite de gaz.

Autoroute coupée et trains perturbés

Par mesure de sécurité, l’autoroute A47 a été fermée dans les deux sens de circulation au niveau de Givors. Les rues situées autour de la zone d’intervention ont également été bouclées afin de sécuriser le périmètre.

L’incident a aussi des conséquences sur les transports ferroviaires. La ligne SNCF entre Lyon et Saint-Étienne a été interrompue, entraînant d’importantes perturbations pour les voyageurs.

Dans le même temps, les réseaux de gaz et d’électricité ont été coupés dans le secteur concerné afin de permettre l’intervention des équipes techniques et de maîtriser la situation.