Blattes, souris, locaux insalubres : cette épicerie de Villeurbanne fermée sur-le-champ

Par un arrêté préfectoral, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement d'alimentation générale Shohana Afro Asia Market, situé au 21 rue Gabriel-Péri à Villeurbanne.

Cette décision fait suite à un contrôle réalisé le 12 juin 2026 par deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône. Selon l'arrêté, le rapport établi à l'issue de cette inspection a mis en évidence "des manquements graves aux règles d'hygiène" prévues par la réglementation européenne.

Les agents ont notamment constaté "la présence de blattes, de déjections de souris et d'insectes volants dans l'ensemble des locaux." Le rapport relève également "la vétusté des locaux de préparation, de stockage et des équipements", ainsi qu'un "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage" des espaces de manipulation et de stockage des denrées.

Parmi les nombreux manquements recensés figurent aussi "la manipulation de denrées dans des locaux inadaptés à l'activité et insalubres", "la détention de denrées non conformes aux normes sanitaires", de mauvaises conditions de conservation des produits alimentaires, l'absence d'autocontrôles sanitaires ou encore un défaut de traçabilité sur certaines denrées reconditionnées sur place.

Les inspecteurs ont aussi relevé plusieurs lacunes en matière d'équipements et d'hygiène du personnel, notamment "l'absence de poubelle hygiénique en zone de manipulation des denrées", "l'absence de vestiaire pour le personnel", "l'absence de dispositif hygiénique pour le lavage des mains" ainsi qu'une "méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène".

Plusieurs dizaines de mesures correctives

Dans son arrêté, la préfecture estime que "la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs". Elle évoque une "probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d'intoxication qui en résultent."

Pour espérer rouvrir, l'établissement devra mettre en œuvre plusieurs dizaines de mesures correctives. Parmi elles figurent la mise en place d'un plan de lutte contre les nuisibles, la remise en état de nombreux équipements et revêtements, le nettoyage et la désinfection approfondis des locaux, la sécurisation des installations électriques, l'amélioration des conditions de stockage des denrées, la mise en place d'autocontrôles microbiologiques, la réparation des équipements sanitaires ainsi que l'aménagement de vestiaires pour le personnel.

L'arrêté impose également à l'exploitant de cesser certaines opérations de découpe et de reconditionnement de denrées alimentaires tant que les installations ne seront pas conformes aux exigences sanitaires.

La préfecture précise enfin que la réouverture de l'épicerie ne pourra intervenir qu'après une nouvelle inspection de la DDPP. Celle-ci devra constater "l'effectivité de l'intégralité des mesures correctives" exigées par l'administration.