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Blattes, souris, locaux insalubres : cette épicerie de Villeurbanne fermée sur-le-champ

Blattes, souris, locaux insalubres : cette épicerie de Villeurbanne fermée sur-le-champ
Blattes, souris, locaux insalubres : cette épicerie de Villeurbanne fermée sur-le-champ

Les inspecteurs ont relevé de nombreux manquements aux règles d'hygiène.

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Shohana Afro Asia Market

villeurbanne

6 commentaires
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décidemment le 15/06/2026 à 18:37

A Villeurbanne on est au sommet dans beaucoup de domaines , mais pas les plus valorisant ! ! ! hélas !

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HalteAuChao le 15/06/2026 à 18:33
Zem a écrit le 15/06/2026 à 17h35

Quand on voit le local en réel rien d étonnant

Entièrement d'accord avec vous. Il faut vraiment avoir une grosse faim incontrôlable pour entrer dans ce genre d'établissement !

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Privadois le 15/06/2026 à 18:09

La préfecture a trouvé une nouvelle "arme" pour fermer les devantures pour le blanchiment des trafics en tout genre sans risquer de voir brûler des voitures en mesure de rétorsion.
Pas idiot mais cela ne fera que freiner le cancer des mafias multiculturelles.

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Zem le 15/06/2026 à 17:35

Quand on voit le local en réel rien d étonnant

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Rb6528 le 15/06/2026 à 17:06

C'est très bien d'aller contrôler ces épiceries et ces restaurants rapides, mais il faudrait aussi aller contrôler toutes ces rôtisseries qu'il y a sur les marchés. J'ai vu de mes propres yeux les poulets qui traînaient dans les vehicules avant d'être installés sur la rôtisserie. marchés de vaulx en veli n. états Unis. duchere. minguettes. a contrôler en priorité

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Solidarité 69 le 15/06/2026 à 15:25

La nouvelle France gastronomique by LFI.

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