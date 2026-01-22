Une coupure fibre liée aux travaux du T10 : le maire de Saint-Fons se retourne contre le Sytral

Encensé hier, critiqué aujourd’hui ! après s’être félicité du lancement du tramway T10, le maire de Saint-Fons Christian Duchêne hausse désormais le ton contre les conditions du chantier. À Saint-Fons, où le chantier est engagé depuis plusieurs mois, l'édile a en effet choisi de rendre publique sa colère après une coupure de fibre survenue en centre-ville.

Dans un communiqué intitulé "Ne pas confondre vitesse et précipitation sur le chantier du T10", l’édile pointe une situation qui dure depuis plus d’une semaine. "Aujourd’hui, cela fait plus d’une semaine qu’une coupure de la fibre a eu lieu en centre-ville à la suite des travaux du T10", écrit-il, évoquant "des problèmes d’accès internet pour les habitants, les commerçants et même certains services municipaux."

Selon le maire, les conséquences sont concrètes et immédiates : "terminaux bancaires indisponibles ; distributeurs automatiques de billets hors service, etc." Une situation particulièrement mal vécue par les commerçants de la rue Charles Plasse, déjà fragilisés par la durée et l’ampleur du chantier. "Les commerçants et les riverains […] subissent une nouvelle déconvenue dans un contexte déjà difficile pour leur activité", souligne Christian Duchêne, qui assure les avoir "remerciés sincèrement pour leur patience."

Le maire indique avoir interpellé le Sytral, autorité organisatrice des transports lyonnais présidée par Bruno Bernard, également président écologiste de la Métropole de Lyon. "J’ai interpellé le Sytral à ce propos qui m’a indiqué être pleinement mobilisé pour résoudre ces problématiques", rapporte-t-il, tout en regrettant le manque de visibilité sur "la date de résolution complète du problème et les éventuels dédommagements pour les personnes impactées."

Au-delà de cet incident technique, Christian Duchêne dénonce une méthode. "Malgré le retard déjà connu sur le chantier du T10 à Saint-Fons, je refuse que celui-ci se soit mené dans la précipitation et n’occasionne des nuisances évitables", affirme-t-il, appelant à un changement de rythme et de pratiques.

"L’appropriation du tramway T10 par les habitants commence dès maintenant", insiste le maire, qui enjoint le Sytral et les entreprises à "veiller à la sérénité du chantier." Une prise de position assez dure, qui interroge, alors que le tram T10 constitue l’un des projets structurants les plus attendus pour Saint-Fons, longtemps présenté par l’exécutif municipal comme une avancée majeure pour l’attractivité et le désenclavement de la commune.