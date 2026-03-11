Trois personnels d'un collège blessés lors d'une bagarre entre adolescentes : les cours annulés à Paul-Vallon

Dans la cour de récréation du collège Paul-Vallon ce mardi matin, deux adolescentes de 12 et 15 ans en sont venues aux mains. Dans des circonstances encore floues de mouvement de foule, le CPE et deux assistants d'éducation qui tentaient d'intervenir ont été blessés.

En apprenant que les victimes avaient été hospitalisées, le personnel de l'établissement givordin a exercé son droit de retrait, entraînant l'annulation des cours pour la journée.

Les classes ne devraient rouvrir que jeudi matin. Le personnel réfléchit toutefois à une nouvelle action pour alerter le rectorat et le ministère de l'Education. Le ministre Edouard Geffray avait d'ailleurs visité le collège Paul-Vallon il y a quelques semaines.