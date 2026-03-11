Social

Trois personnels d'un collège blessés lors d'une bagarre entre adolescentes : les cours annulés à Paul-Vallon

Trois personnels d'un collège blessés lors d'une bagarre entre adolescentes : les cours annulés à Paul-Vallon

Ce mardi 10 mars, une violente bagarre entre deux adolescentes a éclaté au collège Paul-Vallon de Givors. Le CPE et deux assistants d'éducation ont été blessés, le personnel a exercé son droit de retrait.

Dans la cour de récréation du collège Paul-Vallon ce mardi matin, deux adolescentes de 12 et 15 ans en sont venues aux mains. Dans des circonstances encore floues de mouvement de foule, le CPE et deux assistants d'éducation qui tentaient d'intervenir ont été blessés.

En apprenant que les victimes avaient été hospitalisées, le personnel de l'établissement givordin a exercé son droit de retrait, entraînant l'annulation des cours pour la journée.

Les classes ne devraient rouvrir que jeudi matin. Le personnel réfléchit toutefois à une nouvelle action pour alerter le rectorat et le ministère de l'Education. Le ministre Edouard Geffray avait d'ailleurs visité le collège Paul-Vallon il y a quelques semaines.

Tags :

givors

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Stakhanoviste le 11/03/2026 à 10:47
Watt a écrit le 11/03/2026 à 07h48

Si vous le pouvez, mettez vos gamins dans le privé.

C'est pareil, même devant le privé il y a des ballons noirs de protoxyde qui jonchée les trottoirs. CQFD

Signaler Répondre
avatar
1789 le 11/03/2026 à 10:37
Watt a écrit le 11/03/2026 à 07h48

Si vous le pouvez, mettez vos gamins dans le privé.

Et repayer pour un service déjà financé par les impôts.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/03/2026 à 09:51

Givors, le type de violence, on devine...

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 11/03/2026 à 08:51

Trop fortes les filles.
12 et 15 ans et ça arrive à blesser 3 adultes.
Autrefois elles auraient pris 2 gifles et 4h de colle.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 11/03/2026 à 07:48

Si vous le pouvez, mettez vos gamins dans le privé.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.