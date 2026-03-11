Faits Divers

Près de Lyon : un étudiant meurt après un malaise sur le campus de la Doua

Terrible drame ce mardi après-midi à Villeurbanne.

Les secours n’ont rien pu faire pour le jeune homme. Un étudiant d’une vingtaine d’années est décédé ce mardi après-midi sur le campus de la Doua à Villeurbanne après avoir fait un malaise. Selon le Progrès, les faits se sont déroulés dans une résidence étudiante de la rue Albert Einstein.

C’est la victime elle-même qui a appelé les secours se trouvant seule au moment de son malaise. Le jeune homme était décédé à l’arrivée du SAMU. 

A noter que les colocataires de l’étudiant, arrivés après le drame, ont été pris en charge en état de choc. Deux d’entre eux ont été conduits à l’hôpital.

1 commentaire
IMPRÉVU le 11/03/2026 à 09:16

Généralement ce n’est jamais prévu dans les projets d’avenir.

