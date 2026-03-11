Près de Lyon : un étudiant meurt après un malaise sur le campus de la Doua

Les secours n’ont rien pu faire pour le jeune homme. Un étudiant d’une vingtaine d’années est décédé ce mardi après-midi sur le campus de la Doua à Villeurbanne après avoir fait un malaise. Selon le Progrès, les faits se sont déroulés dans une résidence étudiante de la rue Albert Einstein.

C’est la victime elle-même qui a appelé les secours se trouvant seule au moment de son malaise. Le jeune homme était décédé à l’arrivée du SAMU.

A noter que les colocataires de l’étudiant, arrivés après le drame, ont été pris en charge en état de choc. Deux d’entre eux ont été conduits à l’hôpital.