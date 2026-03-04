Après plusieurs fusillades à Grandclément, Villeurbanne appelle l’État à l’aide

La tension monte à Grandclément. Plusieurs fusillades ont éclaté ces derniers jours dans ce quartier de Villeurbanne, à proximité de points de deal identifiés. Dans un communiqué le maire PS Cédric Van Styvendael évoque des tirs “liés au narcotrafic” qui ne relèvent pas, selon lui, de simples faits divers.
“Ce sont des attaques contre notre tranquillité et notre pacte républicain”, affirme l’édile, qui dit mesurer l’inquiétude des habitants et des commerçants du secteur.
Face à la recrudescence des violences, le maire indique avoir sollicité directement le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, afin d’obtenir des renforts “de long terme” pour Villeurbanne.
“Un maire, aussi volontariste soit-il, ne peut pas agir seul face à l’ampleur du narcotrafic”, souligne-t-il, appelant à des moyens pérennes pour éradiquer durablement les réseaux criminels.
La “méthode Tonkin” comme référence
Cédric Van Styvendael fait référence à la “méthode Tonkin”, déjà mise en œuvre dans l'autre quartier sensible de la ville. Cette stratégie aurait permis, selon lui, de démanteler des points de deal et de rétablir le calme.
Grandclément pourrait ainsi devenir le nouveau terrain d’application de cette feuille de route sécuritaire, alors que les épisodes de violence liés au narcotrafic continuent de peser sur le quotidien des riverains.
Et alors 30.000 ce n'est pas des millions. Quand on cherche à convaincre à travers un propos, le mieux c'est que ce propos soit juste.Signaler Répondre
Sinon, on est juste un blaireau qui vocifère des conneries comme au bar du coin.
le maire croit il toujours à ses paroles ? ou parlait il des dealers ?Signaler Répondre
La super candidate COEUR LYONNAIS Wonder Cruz va mettre fin à tout celaSignaler Répondre
Ce Maire n’est pas sympathique du toutSignaler Répondre
Plus besoin d'eux, on a maintenant les colombiens qui font le ménageSignaler Répondre
Il n'y a que la droite nationale pour sauver le pays.Signaler Répondre
Exactement... Ils sont tellement motivés par leurs valeurs humanistes du vivre ensemble que la lutte contre le narcotrafic ne les intéresse pas ?Signaler Répondre
Etonnant, car quand il s'agit de lyncher un jeune homme inanimé au sol, non armé et désireux de protéger des militantes contre des agressions masculinistes, ils savent faire...
Peut être manquent-ils tout simplement de courage...
Et que fait la jeune garde ?Signaler Répondre
C'est tout à fait ça. La stratégie d'éloignement et d'éparpillement dans des coins jusque là préservés...Signaler Répondre
C'est une blague, ce que vous dîtes.Van Styvendel n'a rien fait pour la sécurité.Signaler Répondre
Combien de recrutement de policiers municipaux supplémentaires???
C'est pas dans le logiciel des bobos de gauche, la sécurité
Dans 15j, il faudra une nouvelle équipe municipale qui s'occupe réellement de ce problème
Donc la police ne tue plus . C Q F DSignaler Répondre
Et alors? Les 30 000, ils peuvent pas patrouiller en France? On paie assez d'impôts pour être protéger!!!!!!Signaler Répondre
Tant que les politiques islamo gauchistes sont au pouvoir, les dealers et autres délinquants polluent les villes.Signaler Répondre
Et ils osent reporter leurs incompétence sur l'état qui lui même est du même bord.
Sinistres et menteurs.
Il y a actuellement près de 30.000 soldats déployés en opération extérieure, pas des millions. Arrêtez de raconter n'importe quoi.Signaler Répondre
Ils sont goguenards et donc tout cela n'est pas très grave apparemment ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Pourquoi ne pas appeler les anciens membres de la jeune garde? Apparemment ils avaient pour objectif de rendre les rues plus sûres !Signaler Répondre
De toute manière, c'est l'état qui est responsable de la situation de la France! Des millions de soldats sont a l'étrangers, ils servent a quoi? On les as bien mis sur le terrain, pendant les jeux olympiques, donc quand on veux, on peux! Mais quand on a un Mozart qui pense qu'a la guerre!!! J'espère que vous avez regarder son allocution hier! Moi, j'ai visionner un très beau film!Signaler Répondre
Seule solution. Couvre-feu généralisé pendant une période indéterminée. Plus personne permise dans la rue après le coucher du soleil, sans exception.Signaler Répondre
Tiens, ça sent les élections....Signaler Répondre
Intéressant : pourquoi n'appelle t il pas la milice du NFP ?Signaler Répondre
Après la drogue festive qui circule partoutSignaler Répondre
Les armes festives qui circulent partout
Et des mafieux qui se structurent
L état n est plus régalien
Le maire de Villeurbanne paraît constructif et réaliste. Ça nous change du maire de Lyon, qui préfère soutenir financièrement les consommateurs et trafiquants plutôt que les policiers, avec ses politiques sociales voire d'extrême gauche et sa stratégie municipale pro immigration consistant à fournir des hébergements d'urgence à tous les SDF étrangers et OQTF. L'urgence, c'est au contraire de bloquer toute aide sociale et logements HLM aux dealers, aux auteurs de fusillades et à leur famille.Signaler Répondre
Au lieu de poser des millions d’euros pour des travaux inutiles et pénibles il aurait été plus adéquat de l’utiliser pour recruter Le Maire est noyé appelle de l’aide !Signaler Répondre
Super photo d illustration pour un sujet sérieuxSignaler Répondre
la photo est sans doute pas adaptée car Mr Van Styvendel rigole.Signaler Répondre
La sécurité, c'est sérieux, très sérieux
Mais il n'a jamais pris la dimension de ce problème dans Villeurbanne.Il ne fait que faire des déclarations
Y a t'il un adjoint à la sécurité dans cette ville ??
Quelles sont les mesure fortes ?
Dans 15 jours, la sanction électorale pour lui et son équipe va être lourde, ce sera une lourde défaite
Ça nous change de Doucet, qui est incapable de travailler sereinement avec la préfète.Signaler Répondre
les consommateurs sont à Villeurbanne , donc les traficants et leurs problèmes aussiSignaler Répondre
La drogue est souvent un sujet local
Faut taper la source , le consommateur, et fortement
Pourquoi sont-ils morts de rire sur la photo ?Signaler Répondre
Ont-ils Doucet et Bernard en face qui leur expliquent leur vision de la sécurité ?
;-)
hé que oui que tant qu'il y aura des brelots de consommateurs, le narco-trafic perdurera. Alors ? faut matraquer de sanctions lourdes ces fautifs point barreSignaler Répondre
Demander plus d'aide à l'État, tout en organisant des pseudos-concertations sur la dépénalisation du cannabis, en remplissant les rangs des concertés avec des membres de ces associations, qui rédigent par avance les actes et rapports de ces réunions, et orientent les votes... Les mêmes demanderont la dépénalisation de la cocaïne et une prise en charge par l'État. Et puis comment être sincère, quand les rangs des décideurs sont truffés d'afficionados, de la fumette ou des rails de cocaïne, à l'instar de ce député LFI pris la main dans le sac ? Sans même évoquer toute une atmosphère idéologique pro drogues. Etc.Signaler Répondre
Au Tonkin, le deal recommence déjà avec la clientèle étudiante fauchée qui vient de la Doua...
Il peut compter sur Madame La Préfète pour envoyer les narcos dans tous ces beaux HLM qu'elle va faire construire à la campagne...Signaler Répondre
ho que oui!!Signaler Répondre
Il est presque temps qu’il se réveille ce monsieur, la place Grandclementet toute l’avenue Leclerc est en décrépitude depuis des années, avec des points de deal à tous les endroits…ah mais j’oubliais, malgré plusieurs courriers et alertes des habitants, les travaux du tram T6 allaient tout régler d’après son analyse. On ne peut que constater que c’est une sacré réussite cette façon de gérer les problèmes de sa commune ! Le gros désavantage du quartier…ce ne sont pas la partie nombrilique des Gratte Ciel dont il a fait son QG.Signaler Répondre
notre maire ferait il semblant de croire que les dealers chassés du Tonkin se sont reconvertis en bons samaritains ? il sait très bien que le problème a été juste déplacéSignaler Répondre