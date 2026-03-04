Après plusieurs fusillades à Grandclément, Villeurbanne appelle l’État à l’aide

La tension monte à Grandclément. Plusieurs fusillades ont éclaté ces derniers jours dans ce quartier de Villeurbanne, à proximité de points de deal identifiés. Dans un communiqué le maire PS Cédric Van Styvendael évoque des tirs “liés au narcotrafic” qui ne relèvent pas, selon lui, de simples faits divers.

“Ce sont des attaques contre notre tranquillité et notre pacte républicain”, affirme l’édile, qui dit mesurer l’inquiétude des habitants et des commerçants du secteur.

Face à la recrudescence des violences, le maire indique avoir sollicité directement le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, afin d’obtenir des renforts “de long terme” pour Villeurbanne.

“Un maire, aussi volontariste soit-il, ne peut pas agir seul face à l’ampleur du narcotrafic”, souligne-t-il, appelant à des moyens pérennes pour éradiquer durablement les réseaux criminels.

La “méthode Tonkin” comme référence

Cédric Van Styvendael fait référence à la “méthode Tonkin”, déjà mise en œuvre dans l'autre quartier sensible de la ville. Cette stratégie aurait permis, selon lui, de démanteler des points de deal et de rétablir le calme.

Grandclément pourrait ainsi devenir le nouveau terrain d’application de cette feuille de route sécuritaire, alors que les épisodes de violence liés au narcotrafic continuent de peser sur le quotidien des riverains.