Politique

Après plusieurs fusillades à Grandclément, Villeurbanne appelle l’État à l’aide

Après plusieurs fusillades liées au narcotrafic dans le quartier Grandclément, le maire de Villeurbanne demande des renforts pérennes à l’État et annonce vouloir appliquer la “méthode Tonkin” pour rétablir le calme.

La tension monte à Grandclément. Plusieurs fusillades ont éclaté ces derniers jours dans ce quartier de Villeurbanne, à proximité de points de deal identifiés. Dans un communiqué le maire PS Cédric Van Styvendael évoque des tirs “liés au narcotrafic” qui ne relèvent pas, selon lui, de simples faits divers.

“Ce sont des attaques contre notre tranquillité et notre pacte républicain”, affirme l’édile, qui dit mesurer l’inquiétude des habitants et des commerçants du secteur.

Face à la recrudescence des violences, le maire indique avoir sollicité directement le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, afin d’obtenir des renforts “de long terme” pour Villeurbanne.

“Un maire, aussi volontariste soit-il, ne peut pas agir seul face à l’ampleur du narcotrafic”, souligne-t-il, appelant à des moyens pérennes pour éradiquer durablement les réseaux criminels.

La “méthode Tonkin” comme référence

Cédric Van Styvendael fait référence à la “méthode Tonkin”, déjà mise en œuvre dans l'autre quartier sensible de la ville. Cette stratégie aurait permis, selon lui, de démanteler des points de deal et de rétablir le calme.

Grandclément pourrait ainsi devenir le nouveau terrain d’application de cette feuille de route sécuritaire, alors que les épisodes de violence liés au narcotrafic continuent de peser sur le quotidien des riverains.

Henry Golant le 04/03/2026 à 10:31
legogol a écrit le 04/03/2026 à 09h28

Et alors? Les 30 000, ils peuvent pas patrouiller en France? On paie assez d'impôts pour être protéger!!!!!!

Et alors 30.000 ce n'est pas des millions. Quand on cherche à convaincre à travers un propos, le mieux c'est que ce propos soit juste.
Sinon, on est juste un blaireau qui vocifère des conneries comme au bar du coin.

conviction le 04/03/2026 à 10:28

le maire croit il toujours à ses paroles ? ou parlait il des dealers ?

MARCOPAULO le 04/03/2026 à 10:22

La super candidate COEUR LYONNAIS Wonder Cruz va mettre fin à tout cela

le gone de Lyon le 04/03/2026 à 10:21

Ce Maire n’est pas sympathique du tout

Gabin69 le 04/03/2026 à 09:53
legogol a écrit le 04/03/2026 à 09h28

Et alors? Les 30 000, ils peuvent pas patrouiller en France? On paie assez d'impôts pour être protéger!!!!!!

Plus besoin d'eux, on a maintenant les colombiens qui font le ménage

CQFD... le 04/03/2026 à 09:51

Il n'y a que la droite nationale pour sauver le pays.

Chris6969699 le 04/03/2026 à 09:46
Watt a écrit le 04/03/2026 à 09h00

Pourquoi ne pas appeler les anciens membres de la jeune garde? Apparemment ils avaient pour objectif de rendre les rues plus sûres !

Exactement... Ils sont tellement motivés par leurs valeurs humanistes du vivre ensemble que la lutte contre le narcotrafic ne les intéresse pas ?

Etonnant, car quand il s'agit de lyncher un jeune homme inanimé au sol, non armé et désireux de protéger des militantes contre des agressions masculinistes, ils savent faire...

Peut être manquent-ils tout simplement de courage...

Dorlo. le 04/03/2026 à 09:40

Et que fait la jeune garde ?

geg69 le 04/03/2026 à 09:34
Autocat a écrit le 04/03/2026 à 07h02

Il peut compter sur Madame La Préfète pour envoyer les narcos dans tous ces beaux HLM qu'elle va faire construire à la campagne...

C'est tout à fait ça. La stratégie d'éloignement et d'éparpillement dans des coins jusque là préservés...

Pseudeau le 04/03/2026 à 09:31
Quid de Lyon a écrit le 04/03/2026 à 08h12

Le maire de Villeurbanne paraît constructif et réaliste. Ça nous change du maire de Lyon, qui préfère soutenir financièrement les consommateurs et trafiquants plutôt que les policiers, avec ses politiques sociales voire d'extrême gauche et sa stratégie municipale pro immigration consistant à fournir des hébergements d'urgence à tous les SDF étrangers et OQTF. L'urgence, c'est au contraire de bloquer toute aide sociale et logements HLM aux dealers, aux auteurs de fusillades et à leur famille.

C'est une blague, ce que vous dîtes.Van Styvendel n'a rien fait pour la sécurité.
Combien de recrutement de policiers municipaux supplémentaires???
C'est pas dans le logiciel des bobos de gauche, la sécurité
Dans 15j, il faudra une nouvelle équipe municipale qui s'occupe réellement de ce problème

GAD le 04/03/2026 à 09:30

Donc la police ne tue plus . C Q F D

legogol le 04/03/2026 à 09:28
Henry Golant a écrit le 04/03/2026 à 09h23

Il y a actuellement près de 30.000 soldats déployés en opération extérieure, pas des millions. Arrêtez de raconter n'importe quoi.

Et alors? Les 30 000, ils peuvent pas patrouiller en France? On paie assez d'impôts pour être protéger!!!!!!

Désespérant le 04/03/2026 à 09:26

Tant que les politiques islamo gauchistes sont au pouvoir, les dealers et autres délinquants polluent les villes.
Et ils osent reporter leurs incompétence sur l'état qui lui même est du même bord.
Sinistres et menteurs.

Henry Golant le 04/03/2026 à 09:23
on saisss a écrit le 04/03/2026 à 08h45

De toute manière, c'est l'état qui est responsable de la situation de la France! Des millions de soldats sont a l'étrangers, ils servent a quoi? On les as bien mis sur le terrain, pendant les jeux olympiques, donc quand on veux, on peux! Mais quand on a un Mozart qui pense qu'a la guerre!!! J'espère que vous avez regarder son allocution hier! Moi, j'ai visionner un très beau film!

Il y a actuellement près de 30.000 soldats déployés en opération extérieure, pas des millions. Arrêtez de raconter n'importe quoi.

on voit bien le 04/03/2026 à 09:22

Ils sont goguenards et donc tout cela n'est pas très grave apparemment ? ? ? ? ?

Watt le 04/03/2026 à 09:00

Pourquoi ne pas appeler les anciens membres de la jeune garde? Apparemment ils avaient pour objectif de rendre les rues plus sûres !

on saisss le 04/03/2026 à 08:45

De toute manière, c'est l'état qui est responsable de la situation de la France! Des millions de soldats sont a l'étrangers, ils servent a quoi? On les as bien mis sur le terrain, pendant les jeux olympiques, donc quand on veux, on peux! Mais quand on a un Mozart qui pense qu'a la guerre!!! J'espère que vous avez regarder son allocution hier! Moi, j'ai visionner un très beau film!

Le Parti de Loi et d'Ordre le 04/03/2026 à 08:39

Seule solution. Couvre-feu généralisé pendant une période indéterminée. Plus personne permise dans la rue après le coucher du soleil, sans exception.

aurora le 04/03/2026 à 08:34

Tiens, ça sent les élections....

Chris6969599 le 04/03/2026 à 08:29

Intéressant : pourquoi n'appelle t il pas la milice du NFP ?

caillou le 04/03/2026 à 08:21

Après la drogue festive qui circule partout
Les armes festives qui circulent partout
Et des mafieux qui se structurent
L état n est plus régalien

Quid de Lyon le 04/03/2026 à 08:12

Le maire de Villeurbanne paraît constructif et réaliste. Ça nous change du maire de Lyon, qui préfère soutenir financièrement les consommateurs et trafiquants plutôt que les policiers, avec ses politiques sociales voire d'extrême gauche et sa stratégie municipale pro immigration consistant à fournir des hébergements d'urgence à tous les SDF étrangers et OQTF. L'urgence, c'est au contraire de bloquer toute aide sociale et logements HLM aux dealers, aux auteurs de fusillades et à leur famille.

le gone de Lyon le 04/03/2026 à 08:04

Au lieu de poser des millions d’euros pour des travaux inutiles et pénibles il aurait été plus adéquat de l’utiliser pour recruter Le Maire est noyé appelle de l’aide !

Catalan le 04/03/2026 à 07:49

Super photo d illustration pour un sujet sérieux

bing le 04/03/2026 à 07:45

la photo est sans doute pas adaptée car Mr Van Styvendel rigole.
La sécurité, c'est sérieux, très sérieux
Mais il n'a jamais pris la dimension de ce problème dans Villeurbanne.Il ne fait que faire des déclarations
Y a t'il un adjoint à la sécurité dans cette ville ??
Quelles sont les mesure fortes ?
Dans 15 jours, la sanction électorale pour lui et son équipe va être lourde, ce sera une lourde défaite

Démarche gagnante le 04/03/2026 à 07:41

Ça nous change de Doucet, qui est incapable de travailler sereinement avec la préfète.

une logique le 04/03/2026 à 07:32

les consommateurs sont à Villeurbanne , donc les traficants et leurs problèmes aussi
La drogue est souvent un sujet local
Faut taper la source , le consommateur, et fortement

Ex Précisions le 04/03/2026 à 07:30

Pourquoi sont-ils morts de rire sur la photo ?
Ont-ils Doucet et Bernard en face qui leur expliquent leur vision de la sécurité ?
;-)

French connection le 04/03/2026 à 07:22

hé que oui que tant qu'il y aura des brelots de consommateurs, le narco-trafic perdurera. Alors ? faut matraquer de sanctions lourdes ces fautifs point barre

Obscur Dessein le 04/03/2026 à 07:04

Demander plus d'aide à l'État, tout en organisant des pseudos-concertations sur la dépénalisation du cannabis, en remplissant les rangs des concertés avec des membres de ces associations, qui rédigent par avance les actes et rapports de ces réunions, et orientent les votes... Les mêmes demanderont la dépénalisation de la cocaïne et une prise en charge par l'État. Et puis comment être sincère, quand les rangs des décideurs sont truffés d'afficionados, de la fumette ou des rails de cocaïne, à l'instar de ce député LFI pris la main dans le sac ? Sans même évoquer toute une atmosphère idéologique pro drogues. Etc.
Au Tonkin, le deal recommence déjà avec la clientèle étudiante fauchée qui vient de la Doua...

Autocat le 04/03/2026 à 07:02

Il peut compter sur Madame La Préfète pour envoyer les narcos dans tous ces beaux HLM qu'elle va faire construire à la campagne...

chaises musicales le 04/03/2026 à 06:54
martine a écrit le 04/03/2026 à 06h09

notre maire ferait il semblant de croire que les dealers chassés du Tonkin se sont reconvertis en bons samaritains ? il sait très bien que le problème a été juste déplacé

ho que oui!!

Bérangère le 04/03/2026 à 06:29

Il est presque temps qu’il se réveille ce monsieur, la place Grandclementet toute l’avenue Leclerc est en décrépitude depuis des années, avec des points de deal à tous les endroits…ah mais j’oubliais, malgré plusieurs courriers et alertes des habitants, les travaux du tram T6 allaient tout régler d’après son analyse. On ne peut que constater que c’est une sacré réussite cette façon de gérer les problèmes de sa commune ! Le gros désavantage du quartier…ce ne sont pas la partie nombrilique des Gratte Ciel dont il a fait son QG.

martine le 04/03/2026 à 06:09

notre maire ferait il semblant de croire que les dealers chassés du Tonkin se sont reconvertis en bons samaritains ? il sait très bien que le problème a été juste déplacé

