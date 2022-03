Près de Lyon : au moins 12 policiers blessés ce week-end entre Villeurbanne, Vénissieux et Rillieux-la-Pape

Ce week-end a été marqué par de nouveaux incidents, notamment à Villeurbanne où des affrontements ont éclaté en fin de journée samedi. Vers 17h, des policiers ont voulu procéder au contrôle d’un individu dépourvu de casque au guidon d’un deux-roues qui enchaînait les infractions. Mais le chauffard a tenté de prendre la fuite, en percutant deux agents. Les deux fonctionnaires ont été blessés, ils ont obtenu plusieurs jours d’ITT. Le fuyard âgé de 27 ans a fini par heurter une voiture stationnée. Après une courte course-poursuite à pied, il a finalement été interpellé et placé en garde à vue.

Dans la soirée, quatre policiers ont aussi été blessés lors d’une intervention à Villeurbanne, au niveau du cours Tolstoï. D’après Le Progrès, une femme s’était réfugiée chez son voisin par crainte de son ex-mari qui était dans le secteur. A l’arrivée de la patrouille sur place, l’individu était effectivement en train de défoncer la porte du logement. Cet ancien joueur de foot professionnel, âgé d’une trentaine d’années, a été interpellé non sans difficulté. Ce Malien a enchaîné les coups, quatre policiers ont été blessés pour des ITT estimés à 6 et 7 jours.

Un week-end sous tensions aussi à Rillieux la Pape. De violents affrontements ont eu lieu samedi dès l’après-midi. Six policiers ont été blessés alors que deux jeunes avaient été interpellés un peu plus tôt, dont l’un pour un rodéo sur une motocross. Vers 20h30, les forces de l’ordre ont notamment été prises à partie par une trentaine de jeunes cagoulés qui n’ont pas hésité à faire pleuvoir des projectiles sur les fonctionnaires, dont des mortiers d’artifice. Plusieurs incendies volontaires ont aussi été perpétrés.

Enfin, c’est à Vénissieux que la police a été obligée d’intervenir une nouvelle fois ce samedi pour un énième rodéo. Un motocross a été saisi après que le conducteur âgé de 20 ans ait percuté un agent qui se mettait en travers de sa route. L’équipage appelé sur place a été ciblé par des jets de pierres, sans faire de blessé.

C’est le second week-end consécutif où l’agglomération lyonnaise est touchée par des violences urbaines. Les craintes d’un été de tous les records en matière de délinquance se font de plus en plus fortes.

J.D.