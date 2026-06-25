Professeur de l’Université Lyon 2 soupçonné d’antisémitisme : Julien Théry interdit d’exercer pendant 18 mois

Il avait publié sur Facebook une liste de personnalités de confession juives qualifiées de "sionistes génocidaires à boycotter" mais également diffusé un visuel reprenant des clichés antisémites. Julien Théry, professeur d’histoire médiévale, ne pourra plus exercer pendant une période de 18 mois.
Une sanction de la section disciplinaire de l’Université Lyon 2 qui a reconnu l’enseignant fautif des motifs de "manquements au devoir de dignité, de mesure et d’exemplarité" et "atteinte à l’image et au fonctionnement de Lyon-II". Julien Théry a été condamné à cette interdiction d’exercer avec privation de traitement.
Le professeur d’histoire médiévale avait été suspendu à titre conservatoire en décembre dernier. "La teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n’est pas compatible avec les valeurs de la République et de l’Université", avait indiqué la direction de Lyon 2 dans un communiqué. Un signalement au procureur de la République avait également été fait.
Il vaut mieux être bas du front que d'avoir des soucis de câblage à certains étages .Signaler Répondre
La liberté d’expression permet à chacun d’exprimer son opinion.Signaler Répondre
Quant à la liberté de pensée, elle est fondamentale et ne peut être interdit.
Nous ne souhaitons pas être informés de se genre d’information car cela ne nous intéresse pas du tout
Courageux c'est vite dit.Signaler Répondre
Il fait sa petite propagande devant des gamins gauchistes de 20 ans, j'appelle pas ça du courage
Je serais beaucoup plus admiratif s'il allait au Moyen Orient aider pour la cause... mais bon, nos petits combattants préfèrent bien souvent leur canapé le soir
La bataille qui consiste à assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme est en passe d'être gagnée . Un nouveau pas vers le totalitarisme, une victoire de la bêtise généralisée qui transpire dans les commentaires bas du front.Signaler Répondre
La France est malade et ce sont les gauchistes qui lui ont transmis leurs virus, microbes et bactéries.Signaler Répondre
Mais sous couvert d'être une belle âme.Signaler Répondre
Au Yémen on en, est à plus de 11 ans de conflit et plus d'un demi-million de morts. Tous musulmans. Au Soudan, 13 millions de personnes souffrent d'une faim aiguë, il y a plus de 10 millions de déplacés, dont un quart a moins de 5 ans, c’est au Soudan que se déroule aujourd’hui la pire crise humanitaire de la planète. Toutes ces victimes sont musulmanes.
Pourtant on ne te voit pas défiler dans les rues avec tes potes "les belles zâmes". Pour quelle raison ? Facile, ces malheureuses victimes musulmanes n'ont pas le bon ennemi, elles sont massacrées par d'autres musulmans et pas Israël. Donc silence radio.
Vous avez pas honte, toi et tes potes ?
Vous mettez dans le même sac Nettanyouh et sa clique, et le peuple israëlien (dont beaucoup manifestent contre la politique du premier) et l'ensemble des "juifs" de la planète. Là c'est du racisme pur et c'est ce qui est reproché à cet enseignant au visage d'ange.Signaler Répondre
Ah la blagueSignaler Répondre
L'hôpital qui se fout de la charité
Et l'emprise nationale du crif sioniste ds tous les domaines on en parle. Gouvernement médias banques justices.
On a le droit de se plaindre de ça non!?!?!?
Bon début, il en faudrait plus, les "idées" de cette engeance gauchiste sont à virer à coup de pompe au derrière.Signaler Répondre
J’espère qu’il reviendra vite c’est un mec superSignaler Répondre
Soutien total à cet homme courageux et à tous ceux qui s'opposent au génocide en cours.Signaler Répondre
Nul n'est au dessus des lois internationales, le jour des comptes viendra pour Nethanyahou et tous ceux qui l'ont soutenu, ici et ailleurs. La Cour Pénale Internationale lui donnera raison.
Pas de chantage à la choa au Maroc ! Puisque, Selon Los Angles Times, en plus de sa célèbre formule prononcée à cette époque : « ‘Il n’y a pas de juifs au Maroc. Il n’y a que des sujets marocains ».Signaler Répondre
Le sultan Mohammed V avait fait de la résistance en refusant d’appliquer deux textes de lois, promulguées à son insu, par Vichy au Maroc et qui apportaient des restrictions négativement discriminantes, à l’encontre des juifs.
‘’Les autorités de Vichy avaient forcé Mohammed V à signer deux lois restreignant certaines professions et écoles aux Juifs et les obligeant à vivre dans des ghettos. Dans un acte de résistance, le sultan a refusé d’appliquer pleinement ces lois.’’
L.A. Times poursuit : ‘’Un télégramme du gouvernement français, découvert dans les archives de Paris, a rapporté que les relations entre la France et le Maroc devenaient beaucoup plus tendues depuis le jour que ces lois sont entrées en vigueur.’’ hommage au roi mohamed V.
Malheureusement, ces enseignants d’extrème gauche antisemites qui agissent en toute impunité dans l’école publique sont beaucoup trop nombreux...Signaler Répondre
prisonnier de ...l armure ??de ses certitudes ..Signaler Répondre
Quand je lis les commentaires,je me dis que vous êtes peu nombreux ,mais vraiment infatigables !!Signaler Répondre
je n'ai pas du tout comprendreSignaler Répondre
lyon 2 ne serait plus un fief d'ultra gauche antisemite !
suggestion pragmatique et pertinenteSignaler Répondre
aussi que ton grand pere n'est pas mort en deportationSignaler Répondre
çà nous fait dejà des vacances et à lui aussi..on l apprecierait cependant eternel estivant ,qui fait du pedalo ,sur la vague en revant (dixit brassens)Signaler Répondre
La révocation c'est ce qu'il mérite !Signaler Répondre
La connaissance de l'histoire médiévale ne s'en remettrait pas.Signaler Répondre
Vous pensez que dans 18 mois il va pensée autrement..il devrait être suspendu à vieSignaler Répondre
Pas touche au peuple élu, fût il génocidaire et fier de l'être.Signaler Répondre
Parce que dans 18 mois il changera de position.. faut le virer qu il n exerce plus .Signaler Répondre
L'habit ne fait pas le moine, mais j'ai du mal à ne pas voir qu'il a une bonne tête de gauchiste.Signaler Répondre
On parie qu'il vote LFI ?
ce n'est pas un prof qu'il faut virer mais toute cette université qu'il faut fermer et remplacer par des IUT utilesSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Instruire l'antisémitisme dans les écoles, collèges, lycées, fac...