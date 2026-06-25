Professeur de l’Université Lyon 2 soupçonné d’antisémitisme : Julien Théry interdit d’exercer pendant 18 mois

Il avait publié sur Facebook une liste de personnalités de confession juives qualifiées de "sionistes génocidaires à boycotter" mais également diffusé un visuel reprenant des clichés antisémites. Julien Théry, professeur d’histoire médiévale, ne pourra plus exercer pendant une période de 18 mois.

Une sanction de la section disciplinaire de l’Université Lyon 2 qui a reconnu l’enseignant fautif des motifs de "manquements au devoir de dignité, de mesure et d’exemplarité" et "atteinte à l’image et au fonctionnement de Lyon-II". Julien Théry a été condamné à cette interdiction d’exercer avec privation de traitement.

Le professeur d’histoire médiévale avait été suspendu à titre conservatoire en décembre dernier. "La teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n’est pas compatible avec les valeurs de la République et de l’Université", avait indiqué la direction de Lyon 2 dans un communiqué. Un signalement au procureur de la République avait également été fait.