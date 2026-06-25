Faits Divers

Professeur de l’Université Lyon 2 soupçonné d’antisémitisme : Julien Théry interdit d’exercer pendant 18 mois

Professeur de l’Université Lyon 2 soupçonné d’antisémitisme : Julien Théry interdit d’exercer pendant 18 mois
Professeur de l’Université Lyon 2 soupçonné d’antisémitisme : Julien Théry interdit d’exercer pendant 18 mois - DR

Ce professeur d’histoire médiévale était jusqu’à maintenant suspendu à titre conservatoire.

Il avait publié sur Facebook une liste de personnalités de confession juives qualifiées de "sionistes génocidaires à boycotter" mais également diffusé un visuel reprenant des clichés antisémites. Julien Théry, professeur d’histoire médiévale, ne pourra plus exercer pendant une période de 18 mois. 

Une sanction de la section disciplinaire de l’Université Lyon 2 qui a reconnu l’enseignant fautif des motifs de "manquements au devoir de dignité, de mesure et d’exemplarité" et "atteinte à l’image et au fonctionnement de Lyon-II". Julien Théry a été condamné à cette interdiction d’exercer avec privation de traitement. 

Le professeur d’histoire médiévale avait été suspendu à titre conservatoire en décembre dernier. "La teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n’est pas compatible avec les valeurs de la République et de l’Université", avait indiqué la direction de Lyon 2 dans un communiqué. Un signalement au procureur de la République avait également été fait.

Tags :

Julien Théry

université lyon 2

lyon 2

27 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Anti gauchosphere le 25/06/2026 à 13:30
Thiers état a écrit le 25/06/2026 à 13h14

La bataille qui consiste à assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme est en passe d'être gagnée . Un nouveau pas vers le totalitarisme, une victoire de la bêtise généralisée qui transpire dans les commentaires bas du front.

Il vaut mieux être bas du front que d'avoir des soucis de câblage à certains étages .

Signaler Répondre
avatar
Libriste Tetdefion le 25/06/2026 à 13:30
Thiers état a écrit le 25/06/2026 à 13h14

La bataille qui consiste à assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme est en passe d'être gagnée . Un nouveau pas vers le totalitarisme, une victoire de la bêtise généralisée qui transpire dans les commentaires bas du front.

La liberté d’expression permet à chacun d’exprimer son opinion.
Quant à la liberté de pensée, elle est fondamentale et ne peut être interdit.
Nous ne souhaitons pas être informés de se genre d’information car cela ne nous intéresse pas du tout

Signaler Répondre
avatar
courage? m'ouais le 25/06/2026 à 13:23
Lyonnaisedu6 a écrit le 25/06/2026 à 12h06

Soutien total à cet homme courageux et à tous ceux qui s'opposent au génocide en cours.
Nul n'est au dessus des lois internationales, le jour des comptes viendra pour Nethanyahou et tous ceux qui l'ont soutenu, ici et ailleurs. La Cour Pénale Internationale lui donnera raison.

Courageux c'est vite dit.

Il fait sa petite propagande devant des gamins gauchistes de 20 ans, j'appelle pas ça du courage

Je serais beaucoup plus admiratif s'il allait au Moyen Orient aider pour la cause... mais bon, nos petits combattants préfèrent bien souvent leur canapé le soir

Signaler Répondre
avatar
Thiers état le 25/06/2026 à 13:14

La bataille qui consiste à assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme est en passe d'être gagnée . Un nouveau pas vers le totalitarisme, une victoire de la bêtise généralisée qui transpire dans les commentaires bas du front.

Signaler Répondre
avatar
Pays de cinglés le 25/06/2026 à 12:58

La France est malade et ce sont les gauchistes qui lui ont transmis leurs virus, microbes et bactéries.

Signaler Répondre
avatar
Les faux-culs antisémites sont de sortie le 25/06/2026 à 12:43
Lyonnaisedu6 a écrit le 25/06/2026 à 12h06

Soutien total à cet homme courageux et à tous ceux qui s'opposent au génocide en cours.
Nul n'est au dessus des lois internationales, le jour des comptes viendra pour Nethanyahou et tous ceux qui l'ont soutenu, ici et ailleurs. La Cour Pénale Internationale lui donnera raison.

Mais sous couvert d'être une belle âme.
Au Yémen on en, est à plus de 11 ans de conflit et plus d'un demi-million de morts. Tous musulmans. Au Soudan, 13 millions de personnes souffrent d'une faim aiguë, il y a plus de 10 millions de déplacés, dont un quart a moins de 5 ans, c’est au Soudan que se déroule aujourd’hui la pire crise humanitaire de la planète. Toutes ces victimes sont musulmanes.
Pourtant on ne te voit pas défiler dans les rues avec tes potes "les belles zâmes". Pour quelle raison ? Facile, ces malheureuses victimes musulmanes n'ont pas le bon ennemi, elles sont massacrées par d'autres musulmans et pas Israël. Donc silence radio.
Vous avez pas honte, toi et tes potes ?

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 25/06/2026 à 12:43
Presqu'ile a écrit le 25/06/2026 à 10h34

Pas touche au peuple élu, fût il génocidaire et fier de l'être.

Vous mettez dans le même sac Nettanyouh et sa clique, et le peuple israëlien (dont beaucoup manifestent contre la politique du premier) et l'ensemble des "juifs" de la planète. Là c'est du racisme pur et c'est ce qui est reproché à cet enseignant au visage d'ange.

Signaler Répondre
avatar
Dz69 le 25/06/2026 à 12:32
Ecoles publiques gangrenées a écrit le 25/06/2026 à 11h36

Malheureusement, ces enseignants d’extrème gauche antisemites qui agissent en toute impunité dans l’école publique sont beaucoup trop nombreux...

Ah la blague
L'hôpital qui se fout de la charité
Et l'emprise nationale du crif sioniste ds tous les domaines on en parle. Gouvernement médias banques justices.
On a le droit de se plaindre de ça non!?!?!?

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 25/06/2026 à 12:26

Bon début, il en faudrait plus, les "idées" de cette engeance gauchiste sont à virer à coup de pompe au derrière.

Signaler Répondre
avatar
David 69009 le 25/06/2026 à 12:08

J’espère qu’il reviendra vite c’est un mec super

Signaler Répondre
avatar
Lyonnaisedu6 le 25/06/2026 à 12:06
on en deduit a écrit le 25/06/2026 à 11h08

aussi que ton grand pere n'est pas mort en deportation

Soutien total à cet homme courageux et à tous ceux qui s'opposent au génocide en cours.
Nul n'est au dessus des lois internationales, le jour des comptes viendra pour Nethanyahou et tous ceux qui l'ont soutenu, ici et ailleurs. La Cour Pénale Internationale lui donnera raison.

Signaler Répondre
avatar
Maximus le 25/06/2026 à 12:01

Pas de chantage à la choa au Maroc ! Puisque, Selon Los Angles Times, en plus de sa célèbre formule prononcée à cette époque : « ‘Il n’y a pas de juifs au Maroc. Il n’y a que des sujets marocains ».

Le sultan Mohammed V avait fait de la résistance en refusant d’appliquer deux textes de lois, promulguées à son insu, par Vichy au Maroc et qui apportaient des restrictions négativement discriminantes, à l’encontre des juifs.

‘’Les autorités de Vichy avaient forcé Mohammed V à signer deux lois restreignant certaines professions et écoles aux Juifs et les obligeant à vivre dans des ghettos. Dans un acte de résistance, le sultan a refusé d’appliquer pleinement ces lois.’’

L.A. Times poursuit : ‘’Un télégramme du gouvernement français, découvert dans les archives de Paris, a rapporté que les relations entre la France et le Maroc devenaient beaucoup plus tendues depuis le jour que ces lois sont entrées en vigueur.’’ hommage au roi mohamed V.

Signaler Répondre
avatar
Ecoles publiques gangrenées le 25/06/2026 à 11:36

Malheureusement, ces enseignants d’extrème gauche antisemites qui agissent en toute impunité dans l’école publique sont beaucoup trop nombreux...

Signaler Répondre
avatar
il a du rester le 25/06/2026 à 11:21
métier sous tension a écrit le 25/06/2026 à 10h54

La connaissance de l'histoire médiévale ne s'en remettrait pas.

prisonnier de ...l armure ??de ses certitudes ..

Signaler Répondre
avatar
Victim card le 25/06/2026 à 11:17

Quand je lis les commentaires,je me dis que vous êtes peu nombreux ,mais vraiment infatigables !!

Signaler Répondre
avatar
apolyon le 25/06/2026 à 11:12

je n'ai pas du tout comprendre
lyon 2 ne serait plus un fief d'ultra gauche antisemite !

Signaler Répondre
avatar
oui! le 25/06/2026 à 11:11
ULyon2 a écrit le 25/06/2026 à 10h12

ce n'est pas un prof qu'il faut virer mais toute cette université qu'il faut fermer et remplacer par des IUT utiles

suggestion pragmatique et pertinente

Signaler Répondre
avatar
on en deduit le 25/06/2026 à 11:08
Presqu'ile a écrit le 25/06/2026 à 10h34

Pas touche au peuple élu, fût il génocidaire et fier de l'être.

aussi que ton grand pere n'est pas mort en deportation

Signaler Répondre
avatar
18 mois... le 25/06/2026 à 11:07
Presqu'ile a écrit le 25/06/2026 à 10h34

Pas touche au peuple élu, fût il génocidaire et fier de l'être.

çà nous fait dejà des vacances et à lui aussi..on l apprecierait cependant eternel estivant ,qui fait du pedalo ,sur la vague en revant (dixit brassens)

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 25/06/2026 à 11:01

La révocation c'est ce qu'il mérite !

Signaler Répondre
avatar
métier sous tension le 25/06/2026 à 10:54
Pp a écrit le 25/06/2026 à 10h40

Vous pensez que dans 18 mois il va pensée autrement..il devrait être suspendu à vie

La connaissance de l'histoire médiévale ne s'en remettrait pas.

Signaler Répondre
avatar
Pp le 25/06/2026 à 10:40

Vous pensez que dans 18 mois il va pensée autrement..il devrait être suspendu à vie

Signaler Répondre
avatar
Presqu'ile le 25/06/2026 à 10:34

Pas touche au peuple élu, fût il génocidaire et fier de l'être.

Signaler Répondre
avatar
Pp le 25/06/2026 à 10:19

Parce que dans 18 mois il changera de position.. faut le virer qu il n exerce plus .

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 25/06/2026 à 10:18

L'habit ne fait pas le moine, mais j'ai du mal à ne pas voir qu'il a une bonne tête de gauchiste.
On parie qu'il vote LFI ?

Signaler Répondre
avatar
ULyon2 le 25/06/2026 à 10:12

ce n'est pas un prof qu'il faut virer mais toute cette université qu'il faut fermer et remplacer par des IUT utiles

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 25/06/2026 à 10:11

La nouvelle France by LFI.
Instruire l'antisémitisme dans les écoles, collèges, lycées, fac...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.