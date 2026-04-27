"Refusons ces politiques racistes" : des étudiants mobilisés à Lyon contre la hausse des frais pour les étrangers

La contestation s’organise aussi à Lyon. Le syndicat étudiant UNEF TACLE a publié un communiqué pour s’opposer à la volonté du gouvernement de généraliser la hausse des frais d’inscription pour les étudiants étrangers dans les universités françaises.

Dans ce texte, les étudiants dénoncent une mesure qu’ils jugent injuste et discriminatoire : "Sous couvert de doubler le nombre d’étudiants étrangers en France, il veut surtout leur faire les poches", écrivent-ils.

Le projet s’inscrit dans la continuité de la réforme "Bienvenue en France", mise en place en 2019, qui impose déjà des frais largement supérieurs pour les étudiants hors Union européenne : près de 3 000 euros en licence et plus de 4 000 euros en master.

"À Lyon 2, cette hausse est appliquée depuis 2022, années où par la mobilisation nous avions obtenu une procédure d’exonération dérogatoire sur critères sociaux. Procédure qui a été d’ailleurs supprimée par la présidence de l’université Lyon 2 pour cette rentrée 25/26. Rien que l’application pleine et entière de cette réforme à Lyon 2 est un désastre pour un bon nombre d’étudiants étrangers. Par exemple, des professeurs de l’université se retrouvent à faire des cagnottes pour payer les frais de scolarité de leurs étudiants. Et des personnes étrangères fuyant la guerre et/ou des régimes autoritaires se retrouvent à devoir payer des milliers d’euros, au risque d’être renvoyer chez eux. C’est le cas d’une étudiante iranienne que nous accompagnons", précise le syndicat.

Au-delà de la question financière, les étudiants dénoncent une orientation politique plus large, évoquant une sélection sociale accrue à l’université et un accès aux études de plus en plus restreint pour les publics précaires.

En conclusion, le communiqué appelle à la mobilisation dans les universités : "Solidarité avec les étudiantes et étudiants étrangers, mêmes études, mêmes droits !"