Lyon : l’UNEF dénonce la suppression des subventions de Linkee, pilier de l’aide alimentaire étudiante

Dans un communiqué, le syndicat étudiant estime que ce choix fragilise directement la lutte contre la précarité étudiante, déjà jugée critique.
Selon l’UNEF Lyon, cette décision concerne une subvention représentant plus de 40% du budget de Linkee, association spécialisée dans l’aide alimentaire aux étudiants en difficulté. Le syndicat alerte sur les conséquences immédiates pour la structure, dont "l’organisation et la capacité à venir en aide aux étudiants partout en France" seraient directement menacées.
À Lyon, Linkee assure chaque semaine plusieurs distributions alimentaires, rassemblant, selon le communiqué, des centaines d’étudiants contraints de faire la queue pendant plusieurs heures. Pour l’UNEF, "couper ces fonds" revient à "condamner ces jeunes et bien d’autres à la faim" et à mettre "en danger des vies".
Le syndicat replace cette décision dans un contexte plus large de recul des aides sociales, évoquant notamment un système de bourses jugé insuffisant et la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Il estime que les associations et collectifs pallient aujourd’hui "le travail que le gouvernement refuse de faire".
L’UNEF Lyon conclut en dénonçant "la logique cynique d’un État qui abandonne sa jeunesse" et appelle à une mobilisation collective, par le syndicalisme et la lutte, pour répondre à une situation où "la faim est déjà une norme sur nos campus".
Pourquoi tout simplement stopper la myriade d'aides aux pseudo étudiants étrangers. Revoir la distribution par exemple des logements du Crous.Signaler Répondre
Le système est en quasi faillite on le sait mais on continue à vouloir financer la misère d'ailleurs alors que nous avons en France énormément d'étudiants pauvres.
Quand un système est absurde il faut le réformer et pas au contraire approfondir l'absurdité... les Universités françaises ont les caisses vides mais accueillent en masse des étudiants d'ailleurs... pour beaucoup de faux étudiants par ailleurs.
L'UNEF n'a qu'a aller pleurer des subventions auprès des partis de gauche dont elle est le bras armé dans les facsSignaler Répondre
Les parents ont une obligation alimentaire tant que leur enfant n'a pas son diplôme et un emploi, déductible des impôts. Ce qui exclut bien sûr les parasites qui font toutes les 1eres années des universités disponibles.Signaler Répondre
Les étudiants sont l'avenir de notre pays , je ne comprends pas qu'on ne les aide pas plus que ça , c'est une honte !Signaler Répondre
Tout comme le milieu médical , les pompiers , les forces de l'ordre , les étudiants sont oubliés.
L'État préfère aider les fainéants et continuer à payer sans regarder toutes les fraudes sociales
plutôt que soutenir les étudiants qui étudient pour travailler plus tard et non pour aller pointer toutes les semaines et profiter du système !
avant tout en étant à la fac on trouvait des petits boulots qui arrangeaient tout le monde. cela permettait d apprendre également à travailler. la Fac n était pas non plus un repere d étudiants professionnelsSignaler Répondre
les petits robinets commencent à pisser goutte à goutte avant de tarir definitivement...depuis longtemps qu on pressentait que c etaient des tonneaux des danaides...Signaler Répondre
l'UNEF est une organisation d'extrême gauche, d'ailleurs que certains tarés sans cervelle ne trouvent pas suffisamment à gauche.Signaler Répondre
Des étudiants professionnels dont la plupart ne travailleront jamais.
Mais quelle honte !Signaler Répondre