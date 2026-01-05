Lyon : l’UNEF dénonce la suppression des subventions de Linkee, pilier de l’aide alimentaire étudiante

Dans un communiqué, le syndicat étudiant estime que ce choix fragilise directement la lutte contre la précarité étudiante, déjà jugée critique.

Selon l’UNEF Lyon, cette décision concerne une subvention représentant plus de 40% du budget de Linkee, association spécialisée dans l’aide alimentaire aux étudiants en difficulté. Le syndicat alerte sur les conséquences immédiates pour la structure, dont "l’organisation et la capacité à venir en aide aux étudiants partout en France" seraient directement menacées.

À Lyon, Linkee assure chaque semaine plusieurs distributions alimentaires, rassemblant, selon le communiqué, des centaines d’étudiants contraints de faire la queue pendant plusieurs heures. Pour l’UNEF, "couper ces fonds" revient à "condamner ces jeunes et bien d’autres à la faim" et à mettre "en danger des vies".

Le syndicat replace cette décision dans un contexte plus large de recul des aides sociales, évoquant notamment un système de bourses jugé insuffisant et la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Il estime que les associations et collectifs pallient aujourd’hui "le travail que le gouvernement refuse de faire".

L’UNEF Lyon conclut en dénonçant "la logique cynique d’un État qui abandonne sa jeunesse" et appelle à une mobilisation collective, par le syndicalisme et la lutte, pour répondre à une situation où "la faim est déjà une norme sur nos campus".