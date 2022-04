L’UNEF appelle à la mobilisation contre l’extrême droite à Lyon 3 ce jeudi

Le syndicat étudiant UNEF Lyon appelle les étudiants et les autres organes de jeunesse à manifester ce jeudi devant la manufacture des Tabacs.

Ses demandes sont claires : "des sanctions disciplinaires contre les actes et propos racistes, islamophobes et sexistes qui n’ont pas leur place dans un lieu d’étude", la mise en place d’une réelle "cellule d’écoute et de veille contre les oppressions systémiques avec un personnel formé et des permanences physiques" et, enfin, "des actions rapides et concrètes de la part de l’administration", nous explique Manon Moret, secrétaire générale de l’UNEF Lyon. Le syndicat met en avant l’insécurité ressentie par les étudiants dans leur université.

"Ce sont des tags de croix gammées, du harcèlement, des insultes ou des humiliations comme quand un militant de la Cocarde, organisation d’extrême droite, a décidé d’imiter une étudiante musulmane portant le voile, devant tout un amphi qui se moquait d’elle", illustre l’étudiante en sciences humaines.

A noter qu’une cellule d’écoute et de veille existe déjà mais sans permanence physique. La secrétaire générale souligne leur importance afin de faciliter la remontée des informations et de "permettre un accompagnement psychologique, essentiel pour la victime et la poursuite de ses études."

Le syndicat caractérise, dans un communiqué de presse, l’extrême droite comme "un réel danger pour [les] libertés, [les] droits civiques, sociaux et syndicaux." Après un premier tour de l’élection présidentielle où l’extrême droite remporte 23,15% des voix, le syndicat étudiant lyonnais ne veut plus "de paroles en l’air mais du changement", conclut Manon Moret, secrétaire générale de l’UNEF Lyon.