L'Université Lyon 3 saisit le Conseil d'Etat pour s'opposer à une décision de l'Etat

Le président de l'Université Lyon 3 a annoncé ce jeudi avoir saisi le Conseil d'Etat contre la décision du gouvernement de réduire de 10 milliards d'euros son budget pour l'année 2024, dont 900 millions étaient destinés à l'enseignement supérieur.

"L'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche et la transition écologique sont les principales victimes de ce désengagement de l'État. Ce coup de rabot témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation et de choix politiques contraires aux intérêts de la jeunesse et à la nécessaire préservation du climat.



Le Gouvernement a choisi d’outrepasser ses compétences et de contourner le Parlement en modifiant, au-delà des plafonds prévus par la loi, le budget de la Nation", explique Eric Carpano, qui espère que les Sages qu'il sollicite feront "annuler ce décret" et rendront "la parole à la représentation nationale".

De son côté, Bruno Le Maire ne s'est pas fait que des amis avec cette annonce. Le ministre de l'Economie a souhaité mettre l'accent sur les budgets sanctuarisés : "Nous avons demandé à l’Etat de se serrer la ceinture. Et nous avons fait le choix de ne pas toucher au budget de la sécurité sociale ou de ne pas toucher au budget des collectivités locales".