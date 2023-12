Loi Immigration : "un bras d'honneur aux étudiants internationaux" selon le président de l'Université Lyon 3

Le président de l'Université Lyon 3 réagit ce mercredi à l'adoption de la loi Immigration, durcie par son passage en Commission mixte paritaire (CMP). Selon lui, le texte et les mesures qui en découlent vont avoir des conséquences pour les facultés.

"Le Parlement a porté gravement atteinte à l’image et à l’attractivité de notre pays, en adressant aux étudiants étrangers le message qu’ils ne sont plus les bienvenus chez nous. Au-delà même des valeurs d’humanisme et de libre circulation qui fondent depuis le Moyen-âge l’université, avec la loi dite 'immigration', c’est un bras d’honneur fait aux étudiants internationaux et qui risque d’avoir des répercussions importantes sur l’attractivité de notre système universitaire et le rayonnement de la France", critique Eric Carpano dans un communiqué de presse.

Pour lui, "les digues ont sauté et avec les ruines, la France veut construire des murs autour de nos universités".

L'Université Lyon 3 Jean-Moulin accueille aujourd'hui près de 5000 étudiants internationaux sur les près de 28 000 accueillis sur les différents sites et notamment la Manufacture des Tabacs. Et un doctorant sur deux n'est pas de nationalité française. Pour eux, ce sera "une double peine" avec "un système de cautionnement absurde doublé des droits d’inscription différenciés faramineux".

"L'adoption de cette loi est, au-delà des principes mêmes, une catastrophe", conclut Eric Carpano, dans l'attente désormais des possibles secousses à venir pour les prochaines rentrées.