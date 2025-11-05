"A mort les juifs", "je leur tire dessus" : des messages antisémites publiés dans des groupes d'étudiants de Lyon 3, la justice saisie

L'université Lyon 3 fait face à son tour à un épisode compliqué, avec les révélations de messages antisémites publiés dans des groupes de discussion d'étudiants en droit.
Le syndicat étudiant l'UNI avait d'abord indiqué qu'un message "A mort les juifs" avait été publié sur une conversation Instagram consultable par des étudiants en première année de droit à la Manufacture des Tabacs.
Le second, posté sous forme de sondage une semaine plus tard sur un autre groupe, toujours d'étudiants de Lyon 3, a entraîné une série de réponses sans équivoque puisque les seuls choix étaient : "pas moi, je leur tire dessus", "pas moi" et "pas moi, je les aime pas".
Propos antisémites dans les groupes étudiants de Lyon 3.— UNI Lyon (@uni_lyon) November 4, 2025
L’UNI Lyon condamne fermement ces dérives indignes de l’université et appelle les instances à prendre des sanctions fermes à l’encontre des coupables.
L’antisémitisme n’a pas sa place dans nos amphis. pic.twitter.com/lQZJIHHTtL
La présidence de l'université a signalé ces faits au procureur de la République de Lyon et a également envoyé un courriel aux 28 000 étudiants : "Votre appartenance à la communauté universitaire vous oblige à en respecter les règles et les valeurs. Ce que vous écrivez dans ces groupes de discussion engage votre responsabilité morale, pénale mais aussi universitaire".
Laurent Wauquiez, dont la voix s'était déjà élevée contre Lyon 2 lors de la polémique concernant Fabrice Balanche, a également réagi : "Dérives antisémites dans nos universités nourries par l’extrême-gauche. Je saisi immédiatement la justice. Nous nous étions battus lorsqu’il y avait eu des faits inacceptables à Lyon 2. Ne jamais laisser passer, ne jamais fermer les yeux".
L'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, estimant que "la gravité" des propos tenus "est d'autant plus importante au regard du contexte national actuel et de la recrudescence des actes antisémites en France".
Ces nazis d'extrême gauche n'ont plus aucunes limites. La justice doit faire son travail.Signaler Répondre
Une fois de plus , bas les masques .Signaler Répondre
Pour ceux qui en douteraient encore , il se confirme que les " fascistes nazis " sont en fait les islamo-gauchistes .
On est au delà de la faiblesse des autorités et du laisser faire.Signaler Répondre
Je crois qu'on est depuis 2 ans dans la complaisance et donc le soutien.
Si c'était le contraire alors oui il y aurait eu des réponses fortes et inflexibles ce qui n'est pas le cas.
C'est donc une sorte de "collaboration " implicite
Retours direct au moyen âge ....Signaler Répondre
La preuve que non ! Renseignez vous sur l’UNI.Signaler Répondre
Dire que c'est cette jeunesse qui va prendre plus tard les rênes de la France...Signaler Répondre
Parfaitement d'accord.Signaler Répondre
Décidément, le vivre ensemble de l'extrême gauche,,,,Signaler Répondre
QUEL BONHEUR...
Nous avons des ministres, un directeur d'établissement, un procureur, un préfet, une « éventuelle justice » etc que font donc ces gens ? Plainte condamnation et exclusion définitive, histoire de bien faire comprendre que les haineux n’ont pas leur place en France, étudiants, élus, presse, media etc il est plus que temps de sévir et virer les descendants de Laval et de Faurisson.Signaler Répondre
Encore Lyon 3...Signaler Répondre
Comment peut-on encore aller à l'école ou dans des universités publiques en France? C'est bien là le problème!Signaler Répondre
En France en 2025, l'antisémitisme est d'extrême gauche uniquement.Signaler Répondre
on s'en bat les couilles c'est pas l'uni qui tient ces propos dans un groupe de ses membres. pourquoi tu essaies de changer le sujet ?Signaler Répondre
Un petit comique.Signaler Répondre
Les Présidences laissent prospérer les syndicats d'extrême gauche pour assoir leurs élections et vous venez parler de l'UNI...
Connaissez vous réellement le fonctionnement interne de ses facs? je ne crois pas.
Si en plus les "finances" étaient réellement transparentes mais ce n'est pas le cas.
Mais l'Université est en "mort lente" depuis longtemps.Signaler Répondre
Et ne minimiser pas la part importante du corps professoral ... à force de cooptation et d'endogamie approfondie on abouti forcément au constat actuel.
C'est tout le problème. Les sélections n'existant plus, les facs récupèrent des individus inaptes à poursuivre des études, et le laxisme dont font preuve les universitaires chargés de les instruire ne fait que plomber un peu plus la réputation de leurs établissements et le désamour des entreprises pour leurs diplômés. Ajoutons à cela le manque de motivations de leurs enseignants, dépassés par le phénomène, et les entreprises de déstabilisation des groupuscules d'extrême-gauche. Tout est fait pour que le système universitaire français courre à sa perte. Faut-il alors s'étonner du succès des cycles courts ou des grandes écoles ?Signaler Répondre
L’UNI est un vieux syndicat d’extrême droite qui ne s’est jamais caché de cette appartenance. Il est particulièrement actif dans les facs de droit et Lyon 3 est tristement connue pour avoir longtemps protégé des révisionnistes et des négationnistes. Cet épisode est révélateur de l’hypocrisie et même d’une forme de « taqîya » de l’extrême droite. Seuls les ignorants peuvent croire que le ravalement de façade équivaut à un réaménagement en profondeur. Au final, l’antisémitisme est galopant en France dans TOUS les milieux.Signaler Répondre
Ecouter le discours de certains universitaires .... si on arrive à avoir des étudiants aussi ignorants cela ne vient pas de nulle part.Signaler Répondre
Vous noterez que ces brillants étudiants ne sont pas capables d'écrire trois lignes sans les truffer de fautes...Signaler Répondre
Paroles, Paroles, Paroles comme chantait Dalida ...Signaler Répondre
Tout le monde sait parfaitement ce qui se passe dans les Universités (pour certaines avec l'appui des Présidences) donc on sait ce qu'il faudrait faire.
Mais je vous le dis, il ne sera rien fait ... d'ici quelques jours on n'en parlera plus et on passera au scandale suivant.
Oui extrême gauche et "entrisme" mais il faut dire que les idéologies prônées de nos jours font le nid de ses évènements. Les "Maîtres" des Facs actuellement sont les "décoloniaux" qui pour asseoir leur dominance détournent et réécrivent toutes les sciences.
A force d'avoir eu depuis des décennies une totale "endogamie" de cette sphère universitaire on arrive à avoir une "batardisation" de la pensée (on sait ce que cela donne dans la descendance de famille consanguine). Quand les enseignants sont eux même des "imposteurs" forcément on a au final des étudiants médiocres.
Les Universités sont un exemple de "Kakistocratie"
Propos inacceptables de la part de ces étudiants pour lesquels aucun a connu la guerre, le nazisme et ceux que les Français ont vécu durant la dernier guerre et l’humiliation des nazis contre les juifs mais les chrétiens .. et en 2025 l’antisémitisme renaît de ses cendres comme une mode ! c’est honteux, les réseaux sociaux pourrissent les mentalités, il faut se ressaisir !Signaler Répondre
C'est l'oisivetés des jeunesSignaler Répondre
On peut apercevoir un drapeau palestinien sur la photo de profil du sondage.Signaler Répondre
Les élus LFI vont avoir du mal à mettre ça sur le dos de l'extrême droite...
une justice voulue castree ,impuissante et prostatique....Signaler Répondre
