"A mort les juifs", "je leur tire dessus" : des messages antisémites publiés dans des groupes d'étudiants de Lyon 3, la justice saisie

L'université Lyon 3 fait face à son tour à un épisode compliqué, avec les révélations de messages antisémites publiés dans des groupes de discussion d'étudiants en droit.

Le syndicat étudiant l'UNI avait d'abord indiqué qu'un message "A mort les juifs" avait été publié sur une conversation Instagram consultable par des étudiants en première année de droit à la Manufacture des Tabacs.

Le second, posté sous forme de sondage une semaine plus tard sur un autre groupe, toujours d'étudiants de Lyon 3, a entraîné une série de réponses sans équivoque puisque les seuls choix étaient : "pas moi, je leur tire dessus", "pas moi" et "pas moi, je les aime pas".

Propos antisémites dans les groupes étudiants de Lyon 3.

L’UNI Lyon condamne fermement ces dérives indignes de l’université et appelle les instances à prendre des sanctions fermes à l’encontre des coupables.



L’antisémitisme n’a pas sa place dans nos amphis. pic.twitter.com/lQZJIHHTtL — UNI Lyon (@uni_lyon) November 4, 2025

La présidence de l'université a signalé ces faits au procureur de la République de Lyon et a également envoyé un courriel aux 28 000 étudiants : "Votre appartenance à la communauté universitaire vous oblige à en respecter les règles et les valeurs. Ce que vous écrivez dans ces groupes de discussion engage votre responsabilité morale, pénale mais aussi universitaire".

Laurent Wauquiez, dont la voix s'était déjà élevée contre Lyon 2 lors de la polémique concernant Fabrice Balanche, a également réagi : "Dérives antisémites dans nos universités nourries par l’extrême-gauche. Je saisi immédiatement la justice. Nous nous étions battus lorsqu’il y avait eu des faits inacceptables à Lyon 2. Ne jamais laisser passer, ne jamais fermer les yeux".

L'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, estimant que "la gravité" des propos tenus "est d'autant plus importante au regard du contexte national actuel et de la recrudescence des actes antisémites en France".