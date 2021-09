Université Lyon 2 : l'UNEF obligée de déménager son local, "une véritable attaque contre le droit syndical des étudiants"

Dans un communiqué, le syndicat étudiant explique avoir découvert ce lundi matin que son local historique sur le campus de Bron avait été vidé et que la serrure avait été changée. Des discussions avaient eu lieu auparavant, mais aucun accord signé n'a été transmis.

L'UNEF doit donc déménager "vers des bureaux plus petits, quasiment inaccessibles aux personnes à mobilité réduite et invisible des étudiants". Il s'agit donc à ses yeux d'une "véritable attaque contre le droit syndical des étudiants et nous nous donnerons les moyens de maintenir ce local comme un espace d'organisation syndicale".

Autant dire que la menace d'une occupation par la force de l'ancien local est transmise à la direction de la faculté.