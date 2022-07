L’Unef se félicite de la création d’une vice-présidence aux égalités et à la lutte contre les discriminations à l’Université Lyon 3

L’Université Lyon 3 a pris la décision de créer un poste de vice-présidence à l’égalité et aux discriminations. Pour rappel, en avril dernier, l’UNEF avait alerté sur la situation d’étudiants victimes de racisme, de sexisme et d’islamophobie dans l’enceinte de l’Université et sur les réseaux sociaux. Le syndicat dénonçait une inaction de l’administration.

"La création d’une vice-présidence aux égalités et à la lutte contre les discriminations permettra d’orienter politiquement les décisions de l’Université et pourra ainsi travailler à faire de Lyon 3 une université garantissant l’émancipation et l’égalité du droit à la réussite pour tous", a déclaré l’UNEF dans un communiqué de presse.

Les étudiants saluent le revirement dont fait preuve l’Université Lyon 3 mais soulignent qu’il "reste encore beaucoup à faire pour que les étudiants puissent étudier dans des campus où les oppressions ne sont pas permanentes."

Ils demandent la mise en place d’une cellule de veille et d’écoute qui organise des permanences en présentiel et financée à la hauteur de ses besoins en précisant que les personnels chargés de ces permanences devront êtres formés pour accompagner juridiquement, socialement et psychologiquement les étudiants concernés.