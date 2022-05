Les étudiants de Lyon 3 dénoncent une nouvelle fois l’inaction de l’administration face aux oppressions

Une enquête publiée par La Tribune de Lyon révèle la passivité de l’administration de l’Université Lyon 3 pour venir en aide aux victimes d’oppressions et de harcèlement. Un article révèle l’existence de harcèlement moral et de violences sexuelles au sein d’une association reconnue par l’Université. De plus, la position du président, Eric Carpano, ne passe pas. Pour les étudiants c’est à l’image "du manque de considération total vis-à-vis de la parole des victimes." Eric Carpano a en effet déclaré qu’il y a "tendance à se dire victime très facilement."

Les étudiants rappellent "que la reproduction des oppressions dans l’Enseignement supérieur est un frein à l’égalité, au droit à la réussite et à l’émancipation de tous". Selon eux, "au-delà de l’obligation légale, la cellule de veille et d’écoute est un outil indispensable pour permettre à la libération de la parole des victimes et leur accompagnement psychologique." Ils dénoncent également que le dispositif mis en place ne doit en aucun cas émettre un jugement sur le discours de la victime ni remettre en question les violences qu’elle a pu subir.

L’UNEF revendique ainsi la mise en place d’une réelle cellule de veille et d’écoute qui dispose à la fois de compétences pour accompagner juridiquement, socialement et psychologiquement les victimes. "L’Université Lyon 3 ne peut pas se targuer d’avoir un dispositif d’accompagnement et d’écoute des victimes, quand son président assume publiquement que la parole des victimes est remise en question lorsqu’elles demandent de l’aide et souhaitent être écoutées", alerte l’association.