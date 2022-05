Le bal du droit de Lyon 3 se tiendra finalement... dans un restaurant

La Corpo Lyon 3, qui devait organiser l'évènement interdit par la présidence après une polémique, a annoncé dans un communiqué avoir trouvé une solution de repli.

Plutôt qu'à la Manufacture des Tabacs, c'est au restaurant Le Selcius, à la Confluence, que se déroulera le bal du droit le vendredi 13 mai au soir.

La Corpo Lyon 3 revient un peu plus longuement sur les raisons qui avaient entraîné la première annulation du bal. Pour rappel, des non-invitations avaient été envoyées à des étudiants blacklistés. Les organisateurs reconnaissent avoir envoyé un carton de ce type et présentent "unanimement et publiquement (leurs) excuses à la personne concernée par cette initiative privée qui ne correspond aucunement aux valeurs défendues par l'Association des étudiants".

Cette personne faisait partie d'une liste de 15 étudiants jugés comme étant problématiques.

Les étudiants qui avaient déjà acheté leur place pour le bal du droit pourront accéder au Selcius, ou bien choisir de se faire rembourser intégralement.