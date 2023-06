Attaque d’Annecy : les identitaires lyonnais ferment un camp de migrants dans le 3ème arrondissement de Lyon

Une dizaine de militants identitaires de l’association Les Remparts ont fermé, ce vendredi matin aux alentours de 6h, l’accès au square Sainte-Marie-Perrin dans le troisième arrondissement avec de la rubalise. Un geste symbolique visant à s’insurger de l’attaque au couteau qui a eu lieu jeudi à Annecy et qui fut perpétrée par un clandestin syrien.

Le square est actuellement occupé par une quarantaine de migrants qui en ont fait leur campement, après avoir été expulsés de l’esplanade de l’hôtel de la Métropole de Lyon au début du mois d’avril.

Une installation qui pose question à une partie des riverains, du fait de sa proximité avec l’école primaire privée du Saint-Sacrement. Les élèves avaient notamment pour habitude de s’amuser dans l’aire de jeu du square.

Sur la pancarte accrochée par les identitaires sur le portique d’entrée du square, les passants pouvaient lire : “en raison de la présence de migrants et de la récente attaque au couteau à Annecy par un migrant syrien, ce parc est fermé jusqu’à nouvel ordre. Chassons les clandestins !”.

“Après Dhabia (Algérienne) à Paris, Fadel (Ivoirien) à Meaux ou le Lybien responsable de l’attaque de Gare du Nord en janvier 2023, c’est un nouveau clandestin qui s’attaque à notre peuple”, détaillent les militants dans un communiqué.

“Les militants des Remparts ont donc fermé symboliquement l’entrée de ce parc pour rappeler que les migrants clandestins n’ont rien à faire sur notre territoire et qu’ils constituent une menace permanente pour notre peuple ainsi que pour exiger leur retour vers leur pays d’origine. Nous apportons tout notre soutien aux victimes et aux habitants de la ville d'Annecy et continuerons de dénoncer l'immigration, principale responsable de ces attaques contre notre peuple”, complètent-ils enfin.

Une action qui n'a pas manqué de faire réagir Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon déléguée aux Solidarités, sur Twitter.

L'amalgame n'est pas permis au lendemain de l'attaque à Annecy. Nous sommes écœurés par l’action du groupe d’ultra-droite "Les Remparts" au square Perrin, où demeurent de jeunes migrants. Cet appel à la haine est intolérable. pic.twitter.com/MBDCxvEM38 — Sandrine Runel (@SandrineRunel) June 9, 2023

Les identitaires se sont également fendus d'un tweet de réponse à l'élue.

J.B