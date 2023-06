Lyon : une femme de 85 ans, en déambulateur, victime d’un vol à l’arraché place Ambroise Courtois

Selon nos informations, une octogénaire a été agressée ce jeudi soir dans le 8e arrondissement, sur la place Ambroise Courtois dans le quartier de Monplaisir. Peu avant 22h30, un individu a violemment arraché le collier en or de la dame âgée de 85 ans et qui se déplaçait à l’aide d’un déambulateur en compagnie de son mari et de son fils. Ce sont des témoins de la scène qui ont alerté les policiers.

Sur place, de nombreux fonctionnaires ont réussi à retrouver le suspect qui prenait la fuite à pied après s'être caché dans un parking souterrain. L’aide de témoins a de nouveau été précieuse pour localiser le fugitif. Le voleur présumé, un mineur de nationalité algérienne et déjà connu de la justice, a finalement été interpellé non loin du lieu des faits puis placé en garde à vue au commissariat. Toujours selon nos source, il était en possession d'un couteau qui a été saisi.

La victime, prise dans un premier temps en charge par les sapeurs-pompiers après avoir chuté lors de l'attaque, n’aurait toutefois pas été transportée à l’hôpital. Son collier n’a pas été retrouvé malgré d’intenses recherches par les policiers mobilisés. Une plainte devait être déposée.

J.D.