Près de Lyon : un vol à l’arraché tourne à l'affrontement à Villeurbanne

Les policiers de Villeurbanne ont été appelés vers 18 h 15 ce mardi 9 juillet pour intervenir sur un vol à l’arraché dans le quartier Grandclément. L’incident a débuté lorsqu'un individu a arraché le téléphone portable d'une femme accompagnée de ses enfants, avant de la pousser violemment sur la route et de tenter de s’enfuir.

Des passants, témoins de la scène, sont immédiatement intervenus pour venir en aide à la victime et ont tenté de maîtriser le voleur.

Celui-ci s’est rebellé en lançant des cailloux sur les témoins et en les menaçant avec une pierre plus grosse. Malgré la violence de l’attaque, les passants ont réussi à récupérer le téléphone volé et à le rendre à la victime, qui a quitté les lieux précipitamment.

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, l’agresseur présumé était parvenu à reprendre la fuite. Poursuivi par une clameur publique, l’individu a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Plusieurs témoins ont déposé plainte contre lui.

Lors de son audition, le suspect, prétendant être mineur, a nié les faits. Cependant, l'enquête a révélé qu'il était en réalité âgé de 19 ans, utilisait une fausse identité et était en situation irrégulière en France.

Le mis en cause a été présenté au parquet de Lyon ce jeudi 11 juillet 2024, en vue d'une comparution immédiate.