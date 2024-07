Monplaisir et Sans-Souci, l'histoire derrière les noms des quartiers de Lyon

Monplaisir et Sans-Souci ont d'ailleurs un passé commun.

Au XVIIIe siècle, les Henry étaient propriétaires de ces terres à l'entrée de Lyon, sur lesquelles se dressait le château des Tournelles, racheté aux Jésuites lyonnais dont c'était la maison de campagne. Riche famille de marchands de voitures originaire de Condrieu, elle y resta près d'un siècle.

Baron des Tournelles, Marie-Vital Henry décide en 1827 de diviser son domaine de 70 hectares en deux lots. Il y avait alors le village de Monplaisir où il résidait, et sa campagne de Sans-Souci. Acteur majeur de la vie locale à cette époque, il fut maire de la Guillotière en 1816.

Si son fils Gabriel-Alfred Henry cédera finalement le château en 1850, les quartiers conservèrent les appellations Monplaisir et Sans-Souci.

Quant au château des Tournelles, qui était situé à l'angle du cours Albert Thomas et de la rue Paul Sisley, il fut laissé à l'abandon puis démoli partiellement en 1934 pour permettre l'implantation des usines automobiles Saurer. Classées monuments historiques mais non entretenues, la tour médiévale et la poivrière furent également détruites en 1960.

Monplaisir et Sans-Souci ont donc vu leur destin être lié à l'expansion du marché de l'automobile. Cocasse de savoir que c'est désormais ici que vit le maire Grégory Doucet, favorable à la diminution de la place de la voiture, et que l'avenue des Frères Lumière, ancienne voie royale du domaine des Henry, va devenir une rue-vélo.