Lyon : une expérimentation pour connaitre le taux d’occupation du métro D

SYTRAL Mobilités veut fluidifier les déplacements en transports en commun. Dans un communiqué de presse de ce lundi, le SYTRAL explique qu’au-dessus du métro, un code couleur permet de savoir si la rame est bondée ou non.

Ce sont via des caméras installées dans les stations précédentes, Grange Blanche et Monplaisir Lumière, que le métro est scanné pour pouvoir afficher le bon code couleur. Si l’affichage lumineux s’allume en vert, l’accès est facile avec peu d’usagers ; s’il s’allume en orange, l’accès est limité avec quelques usagers présents et s’il s’allume en rouge, l’accès est difficile et il y a de nombreux usagers.

"Améliorer le confort des usagers"

Lancé début novembre, ce système va être testé pour six mois. Selon les retours, ce dispositif pourrait être étendu à d’autres stations. Celle de Sans Souci a pour l’instant été choisie car la ligne D est la plus fréquentée du réseau TCL, jusqu’à 300 000 voyages par jour.

Le président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, Bruno Bernard, se félicite de ce dispositif : "Il va permettre de fluidifier les déplacements et d’améliorer le confort des usagers. C’est aussi une solution efficace pour les personnes les plus fragiles."

Ce projet a par ailleurs été sélectionné parmi les finalistes de l’innovation de Bref Rhône Alpes dans la catégorie service public dont la remise des prix aura lieu en décembre.