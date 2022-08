Lyon dans le top 10 des villes les plus chères pour les étudiants

Lyon fait son entrée dans le top 10, arrivant à la neuvième place de ce classement dominé par Paris et Nanterre. Selon l'UNEF, les étudiants lyonnais ont un reste à charge de 1 095,73 euros par mois. Sur un an, le coût de la vie a progressé de 5,1% dans la Capitale des Gaules. En cause notamment, une hausse du prix des loyers et l'inflation due à la crise ukrainienne.

Lyon est la deuxième ville de province la plus chère, derrière Nice où le reste à charge mensuel est de 1 114,39 euros.

Pour débourser moins, les étudiants devront privilégier des villes comme Le Mans, Limoges, Poitiers ou encore Saint-Etienne. Un jeune Stéphanois ne débourserait que 852,51 euros en moyenne chaque mois pour vivre, selon l'UNEF.

"L’enracinement de la précarité étudiante doit faire partie des problèmes prioritaires à combattre dans notre ville, afin de garantir le droit à l’avenir de tou·te·s. C’est pourquoi, l’UNEF Lyon revendique : Pour le droit à un logement digne et décent à un prix abordable :

• une hausse du montant des APL adaptée au coût du logement sur les différents territoires ;

• l’encadrement obligatoire des loyers ainsi que des moyens suffisants pour faire respecter l’encadrement des loyers ;

• la construction de résidences universitaires, respectant les normes en matière d’isolation thermique et d’hygiène, appartenant au CROUS et gérées par celui-ci ainsi que la rénovation des résidences existantes ;

• la mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments gérés par le CROUS et l'aménagement de plus de logements adaptés aux besoins spécifiques des étudiants en situation de handicap ;

• des moyens suffisants dédiés à la lutte contre les insalubrités dans les résidences universitaires et au relogement des étudiants impactés.

Pour faciliter l’accès aux transports en commun à tous les étudiants

• la mise en place du tarif réduit solidaire de 10 euros à l’ensemble des étudiants dès la rentrée 2022

• l’augmentation du nombre de bus, tramway et métro rejoignant les sites universitaires aux heures de pointes

• des politiques publiques volontaristes pour parvenir à la gratuité des transports pour les étudiants et - de 25 ans

Pour la fin de la différenciation des étudiants en fonction de leur nationalité

• l’abrogation des frais différenciés dans l’ensemble des universités lyonnaises"