Tentatives de suicide d'étudiants à Lyon : l'UNEF réclame de "réelles mesures"

Un peu plus d'un an après le geste désespéré d'Anas devant le Crous, ce sont deux étudiants en droit à l'université Lyon 3 qui ont tenté de se défenestrer.

Pour le syndicat étudiant, l'UNEF, "il est grand temps d'arrêter les effets d'annonces et de prendre de réelles mesures pour aider les étudiants face aux problèmes de santé mentale et de précarité".

Ainsi, l'UNEF réclame la "réouverture des lieux d'enseignement pour tous les étudiants qui en ont besoin", l'augmentation "significative des bourses et du nombre de boursiers ainsi que des APL" ou encore "l'élargissement des bourses pour les étudiants étrangers".