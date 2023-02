Qu’a voulu dire Anne Brugnera quand elle a déclaré : "le repas à 1 euro pour tous, c’est très injuste pour les étudiants précaires" ?

Anne Brugnera devait ainsi expliquer la position des élus Renaissance sur la proposition de loi déposée par le socialiste Boris Vallaud visant à ce que les repas du CROUS pour étudiant ne coûte qu’1 euro.

Elle rappelle longuement les actions mises en place depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 pour soulager financièrement les étudiants.

Puis elle annonce la position du groupe Renaissance : ce sera "non" à cette proposition de loi.

Quelques minutes plus tard, descendue de la tribune et revenue à sa place dans l’hémicycle, elle enfonce le clou, explique son vote et livre cette explication étrange qui va enflammer les réseaux sociaux : "Donner le repas à 1 euro pour tous c’est vraiment très injuste pour les étudiants précaires". Car personne ne comprend l’injustice qu’il y aurait pour les étudiants les plus en difficulté si on donnait à tous les étudiants l’accès à un repas à 1 euro.

Renseignements pris auprès du groupe Renaissance, l’idée en fait non exprimée par la députée Anne Brugnera est qu’une offre aussi alléchante (à condition bien sûr que la qualité des repas suive) conduirait tous les étudiants à se précipiter dans les restaurants universitaires qui seraient immédiatement débordés ce qui rendrait impossible l’accès de ces restaurants à ceux qui en ont le plus besoin. Du côté de la majorité macroniste, on ajoute que la demande du repas à 1 euro peut de tout de manière être faite par tous auprès des CROUS.

Vive la pédagogie.

@lemediapol