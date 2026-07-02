Judiciaire

Tarare : après une intervention sous tension des gendarmes, deux voisines condamnées pour outrages

Tarare : après une intervention sous tension des gendarmes, deux voisines condamnées pour outrages

Une dispute de voisinage sur fond d’alcool a conduit deux habitantes de Tarare devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Si les accusations de violences et de rébellion n’ont pas été retenues, les deux femmes ont été condamnées pour avoir insulté les gendarmes intervenus sur place.

Une soirée qui avait débuté par un banal différend entre voisins s’est finalement terminée devant la justice.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a examiné, la semaine dernière, les suites d’une intervention mouvementée menée par les gendarmes à Tarare le 6 décembre 2025.

Alertés pour un conflit de voisinage, les militaires découvrent plusieurs personnes rassemblées à l’extérieur d’une habitation. Deux femmes, manifestement alcoolisées, attirent rapidement leur attention.

L’une d’elles tente de s’éloigner à l’arrivée des gendarmes. Son interpellation s’avère compliquée et la situation dégénère rapidement.

Les deux femmes multiplient les cris, les insultes et les propos déplacés. Face à leur agitation, des renforts du PSIG sont appelés sur place.

Les prévenues sont finalement maîtrisées au sol puis conduites à la brigade.

À l’audience, les deux habitantes de Tarare ont reconnu avoir perdu leur sang-froid.

L’une d’elles a toutefois contesté avoir volontairement porté un coup à un gendarme lors de son interpellation, expliquant qu’un mouvement involontaire de sa jambe avait touché le militaire alors qu’elle était plaquée contre un mur.

Après examen des images et des éléments du dossier, le tribunal caladois n’a pas retenu les qualifications de violences ni de rébellion. Les magistrats ont en revanche estimé que les outrages envers les forces de l’ordre étaient caractérisés.

Le tribunal de Villefranche a condamné chacune des deux rivales à une amende de 1 000 euros avec sursis.

8 commentaires
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oui! le 02/07/2026 à 12:21
bravo a écrit le 02/07/2026 à 11h07

c’était une chanson géniale mais hélas d’un autre temps car à l’époque c’était bon enfant

moi qui adore brassens ,j ai maintenant du mal aussi avec son "gare au gorille"....il militait à l epoque (plus douce)contre la peine de mort..
"car le juge à l heure supreme ,criait maman pleurait beaucoup
comme l homme à qui le jour meme ,il avait fait couper le cou"
j en verrais volontiers aujourd hui bien raccourcis ,surtout les assassins et violeurs d enfants et de jeunes femmes

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bravo le 02/07/2026 à 11:07
georges brassens? a écrit le 02/07/2026 à 07h02

au marche de brive la gaillarde ,a propos de bottes d oignons
quelques douzaines de gaillardes ,se crepaient un jour le chignon;
or sous tous les cieux sans vergogne ,c est un usage bien etabli
des qu il s agit de rosser les cognes ,tout le monde se reconcilie

c’était une chanson géniale mais hélas d’un autre temps car à l’époque c’était bon enfant

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Comique le 02/07/2026 à 10:39

Dites donc on voit passer souvent Villefranche, Tarare etc etc sur des faits divers récurrents.
C'est devenu quoi ce coin du Rhône? on se dirait dans un ghetto sordide type "cours de miracles" à l'ancienne.

Un commentateur disait que cette zone = quartiers nord de Marseille mais en réalité c'est un peu vrai.

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Justice mon c... le 02/07/2026 à 09:52

La justice, c'est le cirque Bouglione...

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Racailles de m... le 02/07/2026 à 09:50

1000€ avec sursis, la justice c'est vraiment de la merde.

Ils pouvaient pas faire payer 300€ ?

C'est ridicule, les juges sont nuls, on peut même se demander s'ils ne sont pas complices de ces déchets.

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Lyonnaisedu6 le 02/07/2026 à 09:40

Nom prénom et nationalité de ces deux pochetronnes !!

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Solidarité 69 le 02/07/2026 à 08:27

Les juges ont bien compris que ces 2 dames étaient des résistantes contre l'arrivée fasciste des gendarmes.
La nouvelle France by LFI.

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Catalan le 02/07/2026 à 07:30

ouf , du sursis.on est bien au tribunal ONG de Villefranche.

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georges brassens? le 02/07/2026 à 07:02

au marche de brive la gaillarde ,a propos de bottes d oignons
quelques douzaines de gaillardes ,se crepaient un jour le chignon;
or sous tous les cieux sans vergogne ,c est un usage bien etabli
des qu il s agit de rosser les cognes ,tout le monde se reconcilie

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