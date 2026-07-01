Lyon : deux immeubles évacués en urgence après un risque d'effondrement à la Croix-Rousse

Une importante opération de secours est en cours ce mercredi 1er juillet dans le bas des pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Depuis la fin de la matinée, les habitants de deux immeubles situés rue Terme sont évacués en raison d'un risque identifié sur la structure des bâtiments, rapporte le Progrès.

Selon les premiers éléments, une expertise aurait révélé des mouvements affectant un immeuble d'habitation. Le risque porterait sur un mur porteur mitoyen reliant les immeubles des numéros 10 et 12 de la rue Terme. Cette situation pourrait être liée à des travaux, sans que cette hypothèse soit confirmée à ce stade.

Face au danger potentiel, l'évacuation de l'ensemble des occupants des deux immeubles a été décidée. Les résidents ne sont plus autorisés à regagner leur logement et doivent être pris en charge par la Ville de Lyon.

Sur place, un important dispositif est mobilisé avec une vingtaine de sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs véhicules de secours. Le secteur est entièrement sécurisé afin de permettre le déroulement de l'intervention.

Cette opération a également des conséquences sur les déplacements. La rue Terme est fermée à la circulation et le réseau TCL adapte temporairement plusieurs lignes de bus.