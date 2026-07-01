Le lyonnais Gilles Pélisson reconduit à la présidence d’Unifrance pour trois ans

Le lyonnais Gilles Pélisson poursuivra sa mission à la tête d’Unifrance.

Le comité directeur de l’association a décidé, ce mercredi 1er juillet, de le réélire à l’unanimité pour un second mandat de trois ans.

À l’issue de cette réélection, Gilles Pélisson a salué la confiance accordée par les membres du comité directeur.

"Je suis très heureux de la confiance qui m’a été renouvelée par le comité directeur d’Unifrance pour les trois années à venir", a-t-il déclaré, affirmant aborder ce nouveau mandat avec "quelques certitudes mais également beaucoup d’inconnues" concernant l’évolution du secteur audiovisuel mondial.

L’ancien dirigeant de TF1⁠ a réaffirmé sa volonté de poursuivre la mission de promotion du cinéma et de l’audiovisuel français à l’étranger.

Il estime qu’Unifrance continuera à s’appuyer sur le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour valoriser la diversité des productions françaises, quels que soient les genres et les formats.

Créée en 1949, Unifrance accompagne chaque année la diffusion et la promotion du cinéma, des séries et des programmes audiovisuels français à travers le monde.