Economie

Le lyonnais Gilles Pélisson reconduit à la présidence d’Unifrance pour trois ans

Le lyonnais Gilles Pélisson reconduit à la présidence d’Unifrance pour trois ans

Réuni ce mercredi 1er juillet, le comité directeur d’Unifrance a renouvelé à l’unanimité sa confiance à Gilles Pélisson. L’ancien patron de TF1 entame un second mandat de trois ans à la tête de l’organisme chargé de promouvoir le cinéma et l’audiovisuel français à l’international.

Le lyonnais Gilles Pélisson poursuivra sa mission à la tête d’Unifrance.

Le comité directeur de l’association a décidé, ce mercredi 1er juillet, de le réélire à l’unanimité pour un second mandat de trois ans.

À l’issue de cette réélection, Gilles Pélisson a salué la confiance accordée par les membres du comité directeur.

"Je suis très heureux de la confiance qui m’a été renouvelée par le comité directeur d’Unifrance pour les trois années à venir", a-t-il déclaré, affirmant aborder ce nouveau mandat avec "quelques certitudes mais également beaucoup d’inconnues" concernant l’évolution du secteur audiovisuel mondial.

L’ancien dirigeant de TF1⁠ a réaffirmé sa volonté de poursuivre la mission de promotion du cinéma et de l’audiovisuel français à l’étranger.

Il estime qu’Unifrance continuera à s’appuyer sur le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour valoriser la diversité des productions françaises, quels que soient les genres et les formats.

Créée en 1949, Unifrance accompagne chaque année la diffusion et la promotion du cinéma, des séries et des programmes audiovisuels français à travers le monde.

Tags :

Gilles Pélisson

Unifrance

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 01/07/2026 à 18:55

Encore un recasage d'un jeune pauvre ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.