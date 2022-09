Le Lyonnais Gilles Pélisson remplacé par Rodolphe Belmer à la tête de TF1

Le Lyonnais sera remplacé par Rodolphe Belmer, dont la nomination au poste de Directeur général sera proposée au conseil d'administration fin octobre. L'annonce de ce changement intervient quelques jours seulement après la fusion ratée de TF1 et M6.

Gilles Pélisson sera, à terme, appelé à devenir directeur général adjoint du groupe Bouygues, en charge des médias et du développement. Il quittera ses fonctions de président le 13 février 2023.

"Je me félicite que Rodolphe Belmer, que je connais depuis de nombreuses années, ait accepté ma proposition de rejoindre le Groupe TF1 et lui souhaite plein succès dans ses fonctions", a déclaré Gilles Pélisson qui était en poste depuis 2016. "Son parcours à la tête de plusieurs grands groupes français, leaders et internationaux, son expérience dans le secteur des médias et le streaming, constituent les meilleurs atouts pour relever les défis qui sont devant nous et conduire le développement du Groupe TF1 sur le long terme".