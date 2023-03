The Voice : un Villeurbannais sur TF1 ce samedi soir

Va-t-il réussir à séduire Zazie, Big Flo et Oli, Amel Bent ou Vianney ? Réponse ce samedi soir. Maxime a sauté le pas en passant haut la main les castings de sélection The Voice lors de cette nouvelle saison. À présent, direction les auditions à l’aveugle pour ce jeune chanteur de 24 ans originaire d’Aix-en-Provence, installé depuis trois ans sur le bassin lyonnais pour ses études en ingénierie d’affaire.

La musique, il la pratique depuis qu’il est tout petit, avec son petit frère Alexis "d’abord en tant que musicien, à la guitare, percussions, batterie, piano… j’ai un peu touché à tous les instruments avec mon frère, avec qui je partage toujours la musique".

Une histoire de famille

Il faut dire que la musique, c’est un peu une histoire de famille chez les Bon Mardion : "C’est notre papa qui nous a mis dans la musique, c’est un grand passionné. Il a été trompettiste dans des orchestres philarmoniques, et depuis tout petit, il nous fait écouter du Baschung, du IAM, du Orelsan… il nous a fait écouter beaucoup de choses. Après, il nous a mis des instruments dans les mains. On faisait des buffs en famille, c’est aussi ce qui nous rassemblait" témoigne Maxime, ayant vécu très tôt le divorce de ses parents.

Il y a deux ans, Maxime se met au chant. La scène, la performance et le cinéma sont des passions très présentes dans le quotidien du jeune homme, qui s’inspire d’artistes comme Prince ou Stromae : "Ils sont trop forts, ils sont eux-mêmes à 100%, honnêtes avec ce qu’ils ont envie de faire. Prince, il a envie de mettre des talons… il met des talons ! Stromae, s’il a envie de se faire une coupe féminine, il le fait, il s’en fou ! Ils ont leur univers, qu’ils ont créé de A à Z".

Des personnalités hors du commun, qui poussent le jeune homme à casser les codes : "Ils ne font rien comme personne. C’est fort, c’est mes sources d’inspiration, ce que j’aime. Je n’ai pas envie de faire ce que tout le monde a envie d’entendre. J’aime sortir de ce qui se fait de base et essayer d’aller dans l’originalité".

Lyon, "un endroit génial pour la musique"

En dehors des études et de son travail en alternance, Maxime joue de la musique, avec son frère, en solo ou avec deux groupes qu’il a monté en arrivant à Lyon :

"C’est franchement incroyable. On m’avait toujours parlé de cette ville comme un endroit génial pour la musique. J’ai trouvé ici beaucoup d’opportunité, des projets dans tous les sens, c’était fantastique. Quand je me suis installé à Lyon, tout de suite j’ai lancé des projets musicaux, tu rencontres des gens dans les bars jam, j’ai retrouvé mon cousin à Lyon qui fait de la guitare et qui chante, on est tombé sur un de ses voisins qui faisait du violon qu’on a ramené dans notre groupe !".

Une vie à 100 à l’heure pour Maxime, qui était impatient de se mesurer au jury de The Voice : "Je n’y croyais pas. Ça faisait un an et demi que je chantais vraiment, et c’est allé hyper vite, c’était fou !" se souvient le candidat.

La scène, Maxime la connait. "J’ai fait du théâtre quand j’étais petit, et quelques représentations pour des concerts, un peu de comédies musicales… ça m’a quand même vachement aidé. La scène c’est un grand kiff, une passion. J’ai hâte d’y aller, c’est l’adrénaline ! Je suis hyperactif sur les bords et j’ai du mal à attendre" souligne le jeune homme, en faisant référence à son passage en toute fin de journée pour ces auditions à l’aveugle. "Ce n’était pas du stress de peur, mais j’avais trop envie d’y aller ! Dès que je suis arrivé sur scène, j’étais dans mon truc, c’est le public qui m’a rassuré".

Pour connaitre le résultat de ces auditions à l’aveugle, rendez-vous ce samedi soir sur TF1, dans The Voice.