"Je vais forcément ne pas rester en vie" : de nouveau harcelée, Mila se confie ce dimanche sur TF1

Depuis sa vidéo dans laquelle elle avait critiqué l’Islam, Mila vit cachée. La lycéenne de Villefontaine, près de Lyon, est la cible de nombreuses menaces de mort, de viol.

Ce dimanche, elle a décidé de se confier dans l’émission de TF1, Sept à Huit, face à la journaliste Audrey Crespo-Mara.

Seulement 10 jours après l'annonce du renvoi du procès de 13 personnes poursuivies pour l'avoir cyber-harcelé, Mila est revenue sur cette affaire, sur son quotidien, en utilisant des mots forts.

"Quand on me demande : tu te vois comment dans cinq ans, dans dix ans ? Je me vois peut-être grande brûlée, peut-être avec une jambe arrachée, ou peut-être morte. Peut-être que je serai morte dans cinq ans. Je vais forcément ne pas rester en vie, et je vous dis ça dans le plus grand des calmes, et je sais que ce n’est pas normal. Et c’est dans ces moments-là que je me mets à pleurer, car je ne suis pas capable de voir mon avenir comme les autres", confie Mila.

La jeune femme dénonce également "une nation fragile et lâche". Des propos qui ont fait réagir le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez : "Tout ce qu’elle dit est si fort et je le prends pour moi. Comme élu, je suis responsable de cela et toute ma bataille c’est qu’on se réveille et qu’on écoute des gens comme Mila. Nous devons arrêter de faire semblant et agir enfin. Oui, une nation, c’est fragile. Et c’est justement pour cela que l’on n’a pas le droit d’être lâches".

L’intégralité de l’entretien est à retrouver à partir de 18h20.