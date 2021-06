Menaces de mort contre Mila : le procès renvoyé au 21 juin

Le procès de 13 personnes s'est ouvert ce lundi pour avoir cyber-harcelé Mila, cette jeune femme originaire de Villefontaine dont les propos sur l'islam ont fait polémique. Certains sont poursuivis pour "harcèlement moral en ligne". D'autres pour "menaces de mort" ou "menaces de crimes".

Lors du procès, certains avocats des accusés ont demandé l'annulation de gardes à vue de leurs clients. Un autre avocat, a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

L'audience a été renvoyée au 21 juin à 9 heures. Pour rappel, les prévenus encourent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour le harcèlement en ligne. Ceux poursuivis pour menaces de mort risquent trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

A la sortie du tribunal, Mila, s'est exprimée : "La peur change de camp. Plus on sera nombreux à parler, plus on sera fort et puissant face à la menace et au harcèlement qui ne fera qu'empirer si on ne reste à rien faire".