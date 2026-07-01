Rhône : l’État et les assureurs s’unissent face à la montée du risque d’inondation

Face à l’intensification des événements climatiques extrêmes, l’État et les assureurs veulent parler d’une seule voix.

À l’initiative du préfet de région, AGEA Auvergne-Rhône-Alpes et FEDEA Auvergne-Rhône-Alpes ont organisé ce mardi à Lyon une journée d’échanges consacrée à la prévention des inondations et à la gestion des sinistres. Cette rencontre a débouché sur la signature d’une lettre d’intention destinée à renforcer la coopération entre les pouvoirs publics, les collectivités et le monde de l’assurance.

Selon les données présentées lors de cette rencontre, 68 % des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes sont exposées au risque d’inondation. Les dommages indemnisés au titre du régime des catastrophes naturelles ont dépassé 800 millions d’euros entre 1995 et 2019.

Les participants ont également souligné que les effets du changement climatique accentuent cette vulnérabilité. Les récentes crues dans le Grésivaudan, les Alpes du Nord, la vallée du Gier ou encore la catastrophe de la Bérarde, en Oisans, ont rappelé la réalité de cette menace.

Des sinistres plus fréquents à l’avenir

Les projections présentées par la DREAL et la Caisse Centrale de Réassurance prévoient une augmentation d’environ 35 % de la fréquence des sinistres liés aux inondations dans les prochaines décennies. Les inondations pourraient ainsi devenir la principale menace climatique pour une grande partie des territoires régionaux.

La lettre d’intention signée ce mardi repose sur trois axes majeurs : développer la culture du risque auprès des habitants, des élus et des entreprises, mieux faire connaître les outils de prévention et les dispositifs d’accompagnement existants et favoriser la mise en œuvre de mesures concrètes visant à réduire la vulnérabilité des biens et des territoires.

Cette première étape doit déboucher sur l’élaboration d’une charte opérationnelle avant la fin de l’année 2026. Celle-ci précisera les actions concrètes qui seront déployées à partir de 2027 et pourrait être étendue à d’autres risques naturels majeurs.

Le préfet de région Étienne Guyot estime que "les solutions existent" et appelle à mobiliser conjointement les outils réglementaires, les connaissances scientifiques, les dispositifs financiers et l’expertise des assureurs pour mieux protéger les habitants et les territoires.