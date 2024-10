Inondations au sud de Lyon : Bruno Bernard veut "investir aujourd'hui dans la prévention" pour "éviter des catastrophes futures"

Absent lors de l'épisode cévenol parce qu'il était en déplacement au Canada, le président de la Métropole de Lyon a constaté les dégâts provoqués par la crue du Gier.

L'élu écologiste évoque des besoins urgents sur le plan financier : "Sept millions d’euros sont nécessaires pour réparer les infrastructures publiques, dont 5 millions pour la voirie et 2 millions pour les réseaux d’assainissement".

Bruno Bernard sollicite donc la mobilisation du Fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles pour indemniser plus rapidement habitants et entreprises touchés jeudi dernier.

Les récents épisodes cévenols ont frappé notre territoire avec une violence sans précédent, provoquant des inondations majeures et des dégâts considérables, notamment dans la vallée du… pic.twitter.com/gS5ODPf35K — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) October 24, 2024 Alors que Michel Barnier se déplace ce vendredi après-midi sur la zone commerciale ravagée Givors 2 Vallées, Bruno Bernard l'interpelle sur la nécessité d'anticiper davantage ce type d'épisodes.

"La vallée du Gier, tout particulièrement, nécessite des travaux d’endiguement pour se protéger des crues centennales. Il est impératif que l'État s’engage à nos côtés pour financer ces travaux. Investir aujourd’hui dans la prévention, c’est éviter des catastrophes futures bien plus coûteuses, tant sur le plan humain que financier", poursuit le président de la Métropole qui promet aux Givordins de "reconstruire et préparer notre territoire à affronter les défis climatiques de demain, pour protéger nos vies, nos emplois et notre économie".