Le rendez-vous galant entre hommes était un traquenard : plus de 4 000 euros dérobés près de Lyon

Ce qui devait être un rendez-vous galant s’est transformé en véritable cauchemar.

Un homme de 36 ans a été victime d’une séquestration et d’une extorsion dans la soirée du lundi 29 juin à Oullins-Pierre-Bénite, après avoir échangé avec un inconnu sur le réseau social Snapchat.

Vers 22 heures, la victime se rend sur le lieu du rendez-vous fixé avec un homme rencontré en ligne.

À son arrivée, elle est immédiatement prise au piège par trois individus encagoulés. Les agresseurs la menacent de mort et de violences à l’aide d’une pince métallique.

L’homme est alors bousculé, bâillonné puis ligoté avec des colliers de serrage. Les auteurs enferment ensuite la victime dans son véhicule avant de l’emmener jusqu’à son domicile.

Sous la contrainte, le trentenaire doit remettre ses deux téléphones portables ainsi que sa carte bancaire. Les malfaiteurs l’obligent également à effectuer plusieurs opérations financières, notamment des retraits d’argent et des virements PayPal.

Le préjudice est estimé à au moins 4 000 euros.

Une fois libéré, l’homme a pu reprendre son véhicule et prévenir les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller les trois auteurs, actuellement recherchés.