Faits Divers

Le rendez-vous galant entre hommes était un traquenard : plus de 4 000 euros dérobés près de Lyon

Le rendez-vous galant entre hommes était un traquenard : plus de 4 000 euros dérobés près de Lyon

Un homme a été victime d’un violent guet-apens lundi soir à Oullins-Pierre-Bénite. Attiré par un faux rendez-vous galant organisé via Snapchat, il a été séquestré et contraint de remettre plusieurs milliers d’euros à ses agresseurs.

Ce qui devait être un rendez-vous galant s’est transformé en véritable cauchemar.

Un homme de 36 ans a été victime d’une séquestration et d’une extorsion dans la soirée du lundi 29 juin à Oullins-Pierre-Bénite, après avoir échangé avec un inconnu sur le réseau social Snapchat.

Vers 22 heures, la victime se rend sur le lieu du rendez-vous fixé avec un homme rencontré en ligne.

À son arrivée, elle est immédiatement prise au piège par trois individus encagoulés. Les agresseurs la menacent de mort et de violences à l’aide d’une pince métallique.

L’homme est alors bousculé, bâillonné puis ligoté avec des colliers de serrage. Les auteurs enferment ensuite la victime dans son véhicule avant de l’emmener jusqu’à son domicile.

Sous la contrainte, le trentenaire doit remettre ses deux téléphones portables ainsi que sa carte bancaire. Les malfaiteurs l’obligent également à effectuer plusieurs opérations financières, notamment des retraits d’argent et des virements PayPal.

Le préjudice est estimé à au moins 4 000 euros.

Une fois libéré, l’homme a pu reprendre son véhicule et prévenir les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller les trois auteurs, actuellement recherchés.

8 commentaires
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Boule and co le 01/07/2026 à 11:23

4000 euros sans avoir consommé, avouez quand même que c'est de l'arnaque 🤣🤣🤣

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Ironie le 01/07/2026 à 10:05

Inutile de réagir à l'article car on est zappé alors qu'on ne dit rien de spécial.

Je dirais juste de lire l'article de Marianne sur LFI et l'Homosexualité pour comprendre que ce qu'on distille dans les médias comme quoi les LGBT sont à gauche c'est faux. Les partis de gauche ne défendent plus les LGBT ni les femmes au passage.

voilà c'est court donc normalement je ne serais pas zappé.

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foxy69 le 01/07/2026 à 09:33

RV galant...j'adore.....

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Facture le 01/07/2026 à 09:33
Cookie the first a écrit le 01/07/2026 à 08h22

Il s'est fait prendre... Mais pas de la façon espérée

Il a payé en liquide

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Cookie the first le 01/07/2026 à 08:22

Il s'est fait prendre... Mais pas de la façon espérée

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bravo pour l humour le 01/07/2026 à 08:21
frêre toc a écrit le 01/07/2026 à 07h25

Un gay-apens plutôt

jeu de mots et ortographe!

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Bravo le 01/07/2026 à 08:16
frêre toc a écrit le 01/07/2026 à 07h25

Un gay-apens plutôt

Bien trouvé !

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frêre toc le 01/07/2026 à 07:25

Un gay-apens plutôt

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