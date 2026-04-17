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Appelés pour des départs de feu, des policiers visés par des mortiers d’artifice à Lyon

Appelés pour des départs de feu, des policiers visés par des mortiers d’artifice à Lyon
Appelés pour des départs de feu, des policiers visés par des mortiers d’artifice à Lyon - Lyon Mag

Un homme a été interpellé jeudi soir dans le quartier Gorge-de-Loup dans le 9e arrondissement de Lyon.

L’individu a été arrêté alors qu’il se trouvait en possession d’un mortier d’artifice et d’un briquet, selon le Progrès.

Il avait été repéré parmi un groupe de quatre suspects, alors que des policiers ont été visés un peu plus tôt par des mortiers d’artifices.

Les forces de l’ordre avaient été appelées pour plusieurs départs de feu sur la voie publique. 

L’enquête devra montrer s’il s’agit ou non d’un guet-apens.

Tags :

mortier d'artifice

policier

Lyon

17 commentaires
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French connection le 17/04/2026 à 18:51

Il faudrait peut-être donner la possibilité aux policiers de jeter réciproquement des mortiers à la tronches de ces morveux de banlieue

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Ifoyaka le 17/04/2026 à 18:33

Je pense qu'il y a une loi punissant les processeurs de mortiers et si elle n'existe pas faut la mettre en application. Évidemment les vendeurs de ces feux d'artifice sont pour la vente quoi que beaucoup sont livrés par internet.

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Winchester 73 le 17/04/2026 à 18:25

Légitime défense donc normalement riposte immédiate .ouverture du feu des forces de l'ordre.

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Calahann le 17/04/2026 à 18:00
Ex Précisions a écrit le 17/04/2026 à 17h48

Oui ça m'a fait bien rire cette phrase aussi ;-)
C'est comme macron qui a attiré plein d'électeurs pour leur tendre un guet-apens pendant 10 ans !

J'approuve Ex P , +1

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Mange des gog de gorge de loup le 17/04/2026 à 17:58

Ces jeunes délinquants nuisent au quartier en brûlant des poubelles qui appartiennent a tout le monde les jeunes qui se sont fait attraper doivent être punit pour se qu'ils ont fait
Cordialement

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Dîtes lyonmag le 17/04/2026 à 17:54

Pourquoi mon commentaire n est pas publié ? De quel droit vous vous autorisez à trier les commentaires de façon totalement arbitraire quand ils ne contreviennent à aucune loi ?!

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Traveler le 17/04/2026 à 17:51

la doucette !!!

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Ex Précisions le 17/04/2026 à 17:48
Chris6969699 a écrit le 17/04/2026 à 16h10

"L’enquête devra montrer s’il s’agit ou non d’un guet-apens.".

Elle conclura peut-être à un sentiment de guet apens...

Oui ça m'a fait bien rire cette phrase aussi ;-)
C'est comme macron qui a attiré plein d'électeurs pour leur tendre un guet-apens pendant 10 ans !

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Mathieu De Gorge le 17/04/2026 à 17:45

Franchement je trouve ce comportement inadmissible et inhumain donnant l’impression qu’ils sont dirigés par le diable en personne.
Hier je n’est pas pu trouver le sommeil à cause de sa, ce quartier n’est plus paisible et sa ne date pas d’hier.

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folito le 17/04/2026 à 17:45

Et pourtant... Certains prétendent que ces gens sont une chance pour la France...

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arkom le 17/04/2026 à 17:45

l'enquête devrait dire si c'est un guet.apens ou pas ils se foutent de la gueule du monde ils auraient du tiré comme ça pas d'enquête et tous le monde est content

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Calahann le 17/04/2026 à 17:43

C'est vraiment injuste, pourquoi seule la police a le droit d'avoir un feu d'artifice en privée ?
C'est pô juste !

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Gorge de loup le 17/04/2026 à 17:41

C’est inadmissible ce genre de comportement n’a rien a faire dans notre société française il serais temp de prendre en main les chose et d’interpeller tout ces soit disant « voyou de la street »

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Jean zay le 17/04/2026 à 17:31

Une semaine que c’est enfant mal éduqué foutent le feu a tout se qui bouge j’en ai marre !

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saco697 le 17/04/2026 à 17:28

Doucet avait dit qu il faisait le maximum pour la sécurité des lyonnais…visiblement pas très efficace le pseudo écolo … il s était aussi engagé à la sécurité des piétons … cette semaine bousculé 3 fois par des vélos et trottinettes sur les trottoirs lyonnais… une fois devant police municipale qui n’a rien fait déclarant « à Lyon les vélos c est sacré le maire ne veux pas qu on sanctionne » visiblement ça ne s arrange pas

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simplementcitoyen le 17/04/2026 à 16:59

les personnes qui ont ce genre de comportement ont le diable en eux c'est pas possible de ne pas réfléchir a ce point ils doivent vraiment s'ennuyer dans la vie et les parents qui éduque pas leurs enfants il faudrait couper les aides sociales.

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feu le 17/04/2026 à 16:38

Tirez, faites usage de vos armes
fin des bisounours

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Chris6969699 le 17/04/2026 à 16:10

"L’enquête devra montrer s’il s’agit ou non d’un guet-apens.".

Elle conclura peut-être à un sentiment de guet apens...

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