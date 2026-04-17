Appelés pour des départs de feu, des policiers visés par des mortiers d’artifice à Lyon

L’individu a été arrêté alors qu’il se trouvait en possession d’un mortier d’artifice et d’un briquet, selon le Progrès.
Il avait été repéré parmi un groupe de quatre suspects, alors que des policiers ont été visés un peu plus tôt par des mortiers d’artifices.
Les forces de l’ordre avaient été appelées pour plusieurs départs de feu sur la voie publique.
L’enquête devra montrer s’il s’agit ou non d’un guet-apens.
Il faudrait peut-être donner la possibilité aux policiers de jeter réciproquement des mortiers à la tronches de ces morveux de banlieueSignaler Répondre
Je pense qu'il y a une loi punissant les processeurs de mortiers et si elle n'existe pas faut la mettre en application. Évidemment les vendeurs de ces feux d'artifice sont pour la vente quoi que beaucoup sont livrés par internet.Signaler Répondre
Légitime défense donc normalement riposte immédiate .ouverture du feu des forces de l'ordre.Signaler Répondre
J'approuve Ex P , +1Signaler Répondre
Ces jeunes délinquants nuisent au quartier en brûlant des poubelles qui appartiennent a tout le monde les jeunes qui se sont fait attraper doivent être punit pour se qu'ils ont faitSignaler Répondre
Cordialement
Pourquoi mon commentaire n est pas publié ? De quel droit vous vous autorisez à trier les commentaires de façon totalement arbitraire quand ils ne contreviennent à aucune loi ?!Signaler Répondre
la doucette !!!Signaler Répondre
Oui ça m'a fait bien rire cette phrase aussi ;-)Signaler Répondre
C'est comme macron qui a attiré plein d'électeurs pour leur tendre un guet-apens pendant 10 ans !
Franchement je trouve ce comportement inadmissible et inhumain donnant l’impression qu’ils sont dirigés par le diable en personne.Signaler Répondre
Hier je n’est pas pu trouver le sommeil à cause de sa, ce quartier n’est plus paisible et sa ne date pas d’hier.
Et pourtant... Certains prétendent que ces gens sont une chance pour la France...Signaler Répondre
l'enquête devrait dire si c'est un guet.apens ou pas ils se foutent de la gueule du monde ils auraient du tiré comme ça pas d'enquête et tous le monde est contentSignaler Répondre
C'est vraiment injuste, pourquoi seule la police a le droit d'avoir un feu d'artifice en privée ?Signaler Répondre
C'est pô juste !
C’est inadmissible ce genre de comportement n’a rien a faire dans notre société française il serais temp de prendre en main les chose et d’interpeller tout ces soit disant « voyou de la street »Signaler Répondre
Une semaine que c’est enfant mal éduqué foutent le feu a tout se qui bouge j’en ai marre !Signaler Répondre
Doucet avait dit qu il faisait le maximum pour la sécurité des lyonnais…visiblement pas très efficace le pseudo écolo … il s était aussi engagé à la sécurité des piétons … cette semaine bousculé 3 fois par des vélos et trottinettes sur les trottoirs lyonnais… une fois devant police municipale qui n’a rien fait déclarant « à Lyon les vélos c est sacré le maire ne veux pas qu on sanctionne » visiblement ça ne s arrange pasSignaler Répondre
les personnes qui ont ce genre de comportement ont le diable en eux c'est pas possible de ne pas réfléchir a ce point ils doivent vraiment s'ennuyer dans la vie et les parents qui éduque pas leurs enfants il faudrait couper les aides sociales.Signaler Répondre
Tirez, faites usage de vos armesSignaler Répondre
fin des bisounours
"L’enquête devra montrer s’il s’agit ou non d’un guet-apens.".Signaler Répondre
Elle conclura peut-être à un sentiment de guet apens...