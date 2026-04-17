Appelés pour des départs de feu, des policiers visés par des mortiers d’artifice à Lyon

L’individu a été arrêté alors qu’il se trouvait en possession d’un mortier d’artifice et d’un briquet, selon le Progrès.

Il avait été repéré parmi un groupe de quatre suspects, alors que des policiers ont été visés un peu plus tôt par des mortiers d’artifices.

Les forces de l’ordre avaient été appelées pour plusieurs départs de feu sur la voie publique.

L’enquête devra montrer s’il s’agit ou non d’un guet-apens.