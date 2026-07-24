Selon les informations de nos confrères du Progrès, un détenu de 40 ans a été retrouvé sans vie dans sa cellule après avoir été signalé absent lors de l'appel matinal. Les surveillants se sont alors rendus dans la cellule où ils ont découvert le quadragénaire décédé.

À ce stade, les premières constatations ne privilégient pas l'hypothèse d'une intervention extérieure. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de la mort.

Une autopsie pour déterminer les causes du décès

Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours afin d'établir les causes précises du décès. Plusieurs hypothèses demeurent envisagées à ce stade, parmi lesquelles un problème de santé, une overdose, les effets de la chaleur ou encore d'autres causes naturelles ou accidentelles.

Toujours selon nos confrères, le détenu purgeait une peine qui ne semblait pas particulièrement longue, malgré un passé judiciaire présenté comme conséquent.

Son codétenu, arrivé dans la cellule seulement 24 heures auparavant, ne se serait aperçu de rien. Il aurait pensé que le quadragénaire était simplement en train de dormir lorsque le personnel pénitentiaire est intervenu.