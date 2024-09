Lyon : mobilisations contre la venue de Marguerite Stern et son livre "transphobe" à l’école de Marion Maréchal

La venue de Marguerite Stern à l'ISSEP, l'école de Marion Maréchal, afin de présenter son livre Transmania n’est pas au goût de tous.

Dans un communiqué, divers groupes ou association de gauche et d'extrême gauche qualifient ce livre de “fiction qui vise à diaboliser les personnes trans et à propager la haine”, ajoutant qu'il "ne se base sur aucune réalité scientifique". Selon eux, l'ouvrage de l'ancienne Femen a notamment servi de soutien à une proposition de loi transphobe visant à “interdire les transitions de mineurs”.

Le communiqué souligne que "dans le monde en 2023, on compte plus de 300 personnes assassinées en raison de leur identité de genre" et qu'en France, "SOS homophobie, dans son rapport de 2023, constate une augmentation de 35 % des situations de transphobie". Les collectifs appellent ainsi à la mobilisation pour défendre les droits des personnes trans.

Deux rassemblements sont donc prévus ce jeudi.

Un premier, à l'appel d’SOS Homophobie, LFI, la Jeune Garde, EELV ou encore Attac aura lieu à 18h30 devant l'Hôtel de Région, au 101 cours Charlemagne.

Un autre appel, émanant du groupe Lyon Antifa, prévoit un rassemblement à 19h directement devant les locaux de l'ISSEP, au 56 rue Denuzière, avec l'objectif de "bloquer la diffusion de cette propagande discriminante et rétrograde".