"Laissera-t-on Vénissieux devenir un califat ?" L'extrême-droite s'empare de la polémique autour de la vente de porc

Suite à une erreur d'une vendeuse, qui a confondu une quiche aux lardons avec une quiche au fromage, des clients musulmans auraient menacé les gérants de l'établissement de Vénissieux. D'où la décision d'Alexandre Dallery, par ailleurs conseiller municipal d'opposition, de stopper la vente de produits à base de porc d'ici la fermeture définitive de la boulangerie, programmée de longue date pour cet automne.

L'épisode a fait vivement réagir l'extrême-droite au niveau national.

"Laissera-t-on Vénissieux devenir un califat ?", se demande par exemple l'eurodéputée Marion Maréchal.

Laissera-t-on #Venissieux devenir un califat ? pic.twitter.com/FmfwtpcAww — Marion Maréchal (@MarionMarechal) August 16, 2024 L'un de ses proches, Damien Rieu, avait été l'un des premiers à relayer les messages de la boulangerie vénissiane sur les réseaux sociaux. L'ancien porte-parole de Génération Identitaire à Lyon estime que "la charia se porte bien à Vénissieux".

Ce qui lui a valu d'être repris de volée par Mokrane Kessi, originaire des Minguettes et président de l'association France des Banlieues. "À Vénissieux, tout le monde peut manger de tout. Nous on ce concentre sur les vrais problèmes : pouvoir d’achat, mal-logement, éducation, sécurité…", répliquait le militant, fustigeant une "polémique stérile" et accusant Alexandre Dallery "d'instrumentalisation". "Dans nos quartiers, il y a d'autres soucis que vos polémiques racistes", concluait Mokrane Kessi, récoltant au passage de nombreux messages haineux.

Personne n’interdit d’acheter du cochon à Vénissieux croyez moi..

Personne n'interdit d'acheter du cochon à Vénissieux croyez moi..

Sachez que le propriétaire est conseiller municipal d'opposition.On appelle ça de l'instrumentalisation, et c'est tout ce que vous savez faire. Dans nos quartiers, il y a d'autres soucis que vos polémiques racistes — Mokrane Kessi (@MKessi69) August 16, 2024 La députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour a également réagi via un communiqué, indiquant "saisir les services de la préfecture" car "ces commerçants totalement démunis sont contraints de fermer leur établissement prochainement et de ne plus vendre de porc dès aujourd'hui".

Pour le conseiller municipal d'opposition à Vénissieux Lotfi Ben Khelifa, c'est là aussi une "honteuse récupération politique de l'extrême-droite. Vous n'avez pas de job sur votre circo ? A part jeter l'opprobre sur une communauté parce que 2 écervelés se sont mal comportés vous mettez de l'huile sur le feu. L'extrême droite égale à elle même répugnante et haineuse".