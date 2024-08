Cette boulangerie près de Lyon arrête de vendre du porc : "Sinon, ils brûlent tout"

Ce vendredi, la Maison La Verr'in Dallery Pittie a d'abord annoncé stopper la vente de produits à base de porc, "suite à un incident" survenu dans la matinée.

Puis le patron de l'établissement et conseiller municipal d'opposition a donné des détails sur les réseaux sociaux : "Une de nos vendeuses a donné une quiche aux lardons à des personnes musulmanes en pensant que c’était au fromage. Si je ne suis pas là, je pense qu’ils la prennent par les cheveux et la défoncent. Je leur ai bien sûr remboursé, ils ont pris le billet et l'ont jeté à la vendeuse 'qu’elle aille se laver la chatte avec'. Ils voulaient tout brûler tout casser. Pour calmer on ne fait plus de jambon. Sinon ils brûlent tout".

Alexandre Dallery est résigné, d'autant qu'il baissera définitivement le rideau dans deux mois.

"Après les différentes pression depuis plusieurs mois pour faire du hallal je craque je refuse que l’un de mes salariés ou moi même risquent quoique ce soit. On est à Vénissieux la ville que j’aime avec tellement de choses biens, que l’on sous estime. On ne veut plus de nous . Maintenant on reçoit des 1 étoile sur Google. Je ne déposerai pas plainte je les comprends. Au revoir vous avez gagné", conclut-il.