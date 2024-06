Législatives : Patrick Louis, comme un poisson dans le Beaujolais

Patrick Louis - que l'on croyait lyonnais - est en fait un homme du terroir.

Devant l’auditoire conquis mais amorti par l’écrasante chaleur difficilement supportable malgré la distribution de bouteilles d'eau qui sauveront bien des vies ce jeudi soir, il a une jolie formule : “pas besoin de saupoudrer mes chaussures de terre : j’aime le Beaujolais”.

Tout de même ! Il vient se faire élire à Villefranche-sur-Saône entouré de Marion Maréchal et d’Antoine Mellies ce qui monte le compte à trois Lyonnais de centre-ville plutôt qu’issus des terres du Beaujolais. Agacé quand on lui fait la remarque, il convoque immédiatement le souvenir de ses filles dont les mariages ont eu lieu à Pommiers et à Fleurie (communes peu connues mais sans doute opportunément situées à l'endroit adéquat) ainsi que son premier emploi à l'Arbresle (idem).

La salle de la réunion publique (l’Atelier, rue des jardiniers à Villefranche-sur-saône) est bondée et agite ses petits drapeaux nationaux avec l’espoir de se faire un peu d’air est un terrain conquis pour Patrick Louis.

Marion Maréchal vient d’y réaliser le score de 6.6% et Jordan Bardella 34%. On peut penser que la présence sur l'affiche du candidat Patrick Louis du visage des deux figures du RN et de Reconquête! implique que les deux scores vont s’additionner dimanche.

Certes, Éric Ciotti ne figure pas sur ladite affiche, mais tout laisse penser que c'est pour un problème de place ou - plus prosaïquement comme l’explique Anne Lorne sa directrice de campagne - car la validation de la photo par le principal intéressé n’est pas arrivée à temps (ou pas arrivée du tout). A la place, l’électeur de la circo se contentera de celle de Nicolas Dupont-Aignan et de son sourire un peu figé.

Quoiqu'il en soit, l'adversaire LR traditionnel, le député sortant Alexandre Portier, ne part pas avec une réserve de voix considérable si l’on considère que les 9% réalisés par Bellamy dans la circo il y a trois semaines se répartiront dimanche 30 juin entre les pro-Ciotti comme Patrick Louis et les historiques comme Alexandre Portier.

De ce dernier, Patrick Louis reconnaît que c'est un “honnête homme” mais que faute d'être monté dans “le wagon de l'union des droites” l'histoire le jugera sévèrement.

Les listes officielles signalent la présence d'un candidat de l'union de la gauche mais - soit parce qu'on ne connaît pas son nom, soit parce qu'il représente un Voldemort local - il n'est fait qu'une rapide allusion à sa présence. Tout au plus Marion Maréchal concèdera que le programme du NFP (porté par Jean-Henri Soumireu-Lartigue, certificateur dans le bio) est un “cauchemar absolu”.

Entré sous les applaudissements des 250 personnes et les accents hollywoodiens de la musique sous mixée de Two Steps From Hell (une allusion au score de Marion Maréchal le 9 juin dans la circonscription ?), Patrick Louis décline ensuite dans une belle langue française un programme classique de l’extrême droite post années 80.

Le tout est fait de mesures sèches (cesser d’imposer aux petites communes la construction de logements sociaux construits pour délester l’excèdent de la Métropole de Lyon, construction de nouvelles prisons, etc) ponctuées de formules très imagées : “c’est par le haut qu’on nettoie un escalier” (importance de la législation nationale), “Marion est une sorte de Marianne” (se comprend sans note), “Quand elle plante un couteau c’est directement dans l’articulation” (la même Marion pour expliquer son efficacité) “mon père disait toujours : il ne faut pas aller chercher l’oeuf dans le cul de la poule” (pour expliquer que la politique de Jordan Bardella prendra du temps).

Sans concurrent Reconquête! en face, inutile de forcer son talent.

Le meeting n’est pas fini, la chaleur est suffocante, il est temps de rentrer.

@lemediapol