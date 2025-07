Près de Lyon : la zone commerciale de Beynost plongée dans le noir à cause de la canicule

Le réseau électrique Enedis connait de nombreuses pannes depuis mardi soir. Dernière en date, ce jeudi. La zone commerciale de Beynost a été privée d’électricité.

De nombreux magasins ont été plongés dans le noir et ne pouvaient plus accueillir les clients dans de bonnes conditions. Selon nos informations, plusieurs enseignes ont été concernées dans le secteur, notamment Aubert, Bureau Vallée, Picard ou encore Tape à l’œil et Atol.

Le courant a été rétabli dans tous les commerces en début d'après-midi.